"Готовы ко всем видам сотрудничества", - Эрдоган о работе с Талибаном

Сотрудничество с талибами нужно для обеспечения мира афганскому народу и благополучия турков в Афганистане.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности сотрудничества с Талибаном ради сохранения мира афганского народа. Об этом сообщает информагенство Anadolu.

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По словам турецкого лидера, он готов сотрудничать с талибами для обеспечения благополучия турецких граждан, живущих в Афганистане.

"Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, [обеспечить] благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", — заявил Эрдоган.

Президент также рассказал, что из Афганистана удалось эвакуировать 552 гражданина Турции.

По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, если будут благоприятные условия, то Анкара может продолжить миссию по охране аэропорта в Кабульском аэропорту.

"Самолеты безопасно взлетают и совершают посадку. За последние двое суток совершено 62 рейса. Многие страны эвакуируют граждан из Афганистана. ВВС Турции также приступили к эвакуации турецких граждан из Афганистана. Препятствий для работы аэропорта нет. Безопасность обеспечена. По итогам переговоров ситуация прояснится и тогда, будет принято окончательное решение", — рассказал министр.

Напомним, в Афганистан вылетел самолет Минобороны Украины для эвакуации украинцев. Более 150 граждан заявили о желании покинуть страну.

Отметим, что по информации BBC, армия Афганистана оказалась в разы меньше, чем заявлялось.