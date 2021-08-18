"Готові до всіх видів співпраці", — Ердоган про роботу з Талібаном

Співпраця з талібами потрібна для забезпечення миру афганському народу і благополуччя турків в Афганістані.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність співпраці з Талібаном заради збереження миру афганського народу. Про це повідомляє інформагенція Anadolu.

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За словами турецького лідера, він готовий співпрацювати з талібами для забезпечення благополуччя турецьких громадян, які живуть в Афганістані.

"Ми готові до всіх видів співпраці, щоб зберегти мир для афганського народу, [забезпечити] благополуччя турецьких громадян, які живуть в цій країні, а також захистити інтереси нашої держави", — заявив Ердоган.

Президент також розповів, що з Афганістану вдалося евакуювати 552 громадянина Туреччини.

За словами міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара, якщо будуть сприятливі умови, то Анкара може продовжити місію з охорони аеропорту в кабульському аеропорту.

"Літаки безпечно злітають і здійснюють посадку. За останні дві доби здійснено 62 рейси. Багато країн евакуюють громадян з Афганістану. ВПС Туреччини також розпочали евакуацію турецьких громадян з Афганістану. Перешкод для роботи аеропорту немає. Безпека забезпечена. За підсумками переговорів ситуація проясниться і тоді, буде прийняте остаточне рішення", — розповів міністр.

Нагадаємо, в Афганістан вилетів літак Міноборони України для евакуації українців. Понад 150 громадян заявили про бажання покинути країну.

Зазначимо, що за інформацією BBC, армія Афганістану виявилася в рази меншою, ніж заявлялося.