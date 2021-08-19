Путин отклонил предложение Байдена о размещении американских войск в Центральной Азии, — WSJ

После вывода американских войск из Афганистана военная логистика значительно усложнилась — для подлета к стране нужно тратить 60% запаса хода БПЛА.

Президент России Владимир Путин отклонил предложение американского президента Джо Байдена о размещении американских сил в странах Центральной Азии во время июньского саммита в Швейцарии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Администрация Байдена планировала разместить БПЛА и другие свои силы в странах, которые граничат с Афганистаном — Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Особенно остро проблема стала после краха афганского правительства и вооруженных сил. Для выполнения операций США будут вынуждены располагать свои силы в Индийском океане или в Катаре, из-за этого более 60% запаса хода беспилотники будут расходовать до прибытия в Афганистан. Это уменьшает для США возможности в разведке и нанесении ударов.

"Мы не видим, как любая форма военного присутствия США в Центральной Азии может повысить безопасность участвующих стран и/или их соседей. Это определенно не будет в интересах России. Это позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в наши дни", — заявил изданию замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Зачем США базы в Центральной Азии

США использовали базы в Узбекистане и Кыргызстане на ранней стадии своих операций в Афганистане. Но США покинули Узбекистан в 2005 году, а Кыргызстан — почти десять лет спустя после того, как Россия и Китай оказали давление на страны региона, чтобы они свернули военное сотрудничество с Вашингтоном.

Из-за территориальной близости к Афганистану Центральная Азия рассматривается американскими военными как потенциальный центр для проведения разведки с помощью беспилотников или нанесения ударов с их помощью по террористическим группировкам в стране.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен проводил встречу с МИД Таджикистана Сироджддином Мухриддином для возможного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

"У Москвы есть рычаги воздействия, но они не абсолютны. Если вы спросите меня, хотел бы Ташкент сотрудничать с Соединенными Штатами, ответ — "да". Хотела бы Москва, чтобы Соединенные Штаты и Ташкент сотрудничали, ответ, я думаю, будет — "нет", — рассказал американский аналитик Пол Гобл.

Напомним, 16 июня состоялся саммит Путина и Байдена в Женеве.

С 1 мая США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Из-за этого Талибан начал быстро захватывать территорию страны. С 15 августа они взяли столицу, а сегодня, 19 августа, объявили о создании Эмирата.