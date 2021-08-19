Путін відхилив пропозицію Байдена про розміщення американських військ у Центральній Азії, — WSJ

Після виведення американських військ з Афганістану військова логістика значно ускладнилася — для підльоту до країни потрібно витрачати 60% запасу ходу БПЛА.

Президент Росії Володимир Путін відхилив пропозицію американського президента Джо Байдена про розміщення американських сил в країнах Центральної Азії під час червневого саміту в Швейцарії. Про це пише The Wall Street Journal.

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Адміністрація Байдена планувала розмістити БПЛА та інші свої сили в країнах, які межують з Афганістаном — Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Особливо гостро проблема стала після краху афганського уряду і збройних сил. Для виконання операцій США будуть змушені розташовувати свої сили в Індійському океані або в Катарі, через це більше 60% запасу ходу безпілотники будуть витрачати до прибуття до Афганістану. Це зменшує для США можливості у розвідці та нанесенні ударів.

"Ми не бачимо, як будь-яка форма військової присутності США в Центральній Азії може підвищити безпеку країн-учасниць і/або їх сусідів. Це безумовно не буде в інтересах Росії. Це позиція не змінилася на тлі того, що відбувається в Афганістані в наші дні", — заявив виданню заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Навіщо США бази в Центральній Азії

США використовували бази в Узбекистані та Киргизстані на ранній стадії своїх операцій в Афганістані. Але США покинули Узбекистан у 2005 році, а Киргизстан — майже десять років після того, як Росія і Китай чинили тиск на країни регіону, щоб вони згорнули військову співпрацю з Вашингтоном.

Через територіальну близькість до Афганістану Центральна Азія розглядається американськими військовими як потенційний центр для проведення розвідки за допомогою безпілотників або нанесення ударів з їх допомогою по терористичним угрупованням в країні.

Однак держсекретар США Ентоні Блінкен проводив зустріч з МЗС Таджикистану Сіроджддіном Мухріддіном для можливої співпраці у боротьбі з тероризмом.

"У Москви є важелі впливу, але вони не абсолютні. Якщо ви запитаєте мене, чи хотів би Ташкент співпрацювати зі Сполученими Штатами, відповідь — "так". Хотіла б Москва, щоб Сполучені Штати і Ташкент співпрацювали, відповідь, я думаю, буде — "ні", — розповів американський аналітик Пол Гобл.

Нагадаємо, 16 червня відбувся саміт Путіна і Байдена в Женеві.

З 1 травня США і НАТО почали виведення військ з Афганістану. Через це Талібан почав швидко захоплювати територію країни. З 15 серпня вони взяли столицю, а сьогодні, 19 серпня, оголосили про створення Емірату.