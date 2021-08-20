В белой одежде и с криками "Такбир". Талибы провели парад с американским оружием (видео)

Боевики с закрытыми лицами и в куфиях прошлись улицами города Калата, что недалеко от Кандагара.

Боевики Талибана провели парад с участием членов спецподразделения в городе Калат, расположенном возле Кандагара. Об этом сообщает новостной сайт Erem News.

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Бойцы выстроились в два ряда, на видео они идут колонной в белой одежде и черных бронежилетах. Лица скрыты за белыми масками, на головах куфии (головной убор. — Ред.). В руках у бойцов были американские штурмовые винтовки. В колоне звучали выкрики "Аллаху Акбар" и "Такбир" ("Аллах велик!" — Ред.).

Американское вооружение у талибов появилось из-за развала сил безопасности Афганистана, которые спонсировали Соединенные Штаты.

[ + – ] Парад талибов в калате

Как сообщает Politico, Талибан заполучил вооружения на миллиарды долларов: стрелковое оружие, "Хамви", пикапы, авиацию и дроны. При этом достоверно неизвестно, сколько оружия получили боевики. Эксперты по безопасности опасаются, что американское оружие со временем будет перепродаваться по всему региону и не исключено, что оно попадет в руки "Аль-Каиды" или ИГИЛ.

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С 2003 года Соединенные Штаты предоставили афганским силам не менее 600 000 единиц легкого вооружения, таких как винтовки М-16 и М-4, 76 000 автомобилей, 16 000 очков ночного видения, 162 000 радиостанций, 4700 "Хамви", 20 000 ручных гранат, а также ряд другой техники и вооружения.

Напомним, 19 августа талибы издали первую декларацию и провозгласили "Исламский Эмират Афганистан". При этом, несмотря на объявленную амнистию, талибы "охотятся" на афганцев, сотрудничавших с Западом.