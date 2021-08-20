У білому одязі та з криками "Такбір": таліби провели парад з американською зброєю (відео)

Бойовики з закритими обличчями і в куфіях пройшлися вулицями міста Калата, що недалеко від Кандагара.

Бойовики Талібану провели парад за участю членів спецпідрозділу в місті Калат, розташованому біля Кандагара. Про це повідомляє новинний сайт Erem News.

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Бійці вишикувалися в два ряди, на відео вони йдуть колоною в білому одязі. При цьому їхні обличчя приховані за білими масками і куфіями (головний убір, — Фокус). В руках у них були американські штурмові гвинтівки. Крім зброї, у них були чорні бронежилети. У колоні також звучали вигуки "Аллаху Акбар" і "Такбір".

Американське озброєння у талібів з'явилося через розвал сил безпеки Афганістану, яких спонсорували Сполучені штати.

Як повідомляє Politico, Талібан придбав озброєння на мільярди доларів. Стрілецька зброя, Хамви, пікапи, авіація та дрони. При цьому достовірно невідомо, скільки зброї отримали бойовики. Експерти з безпеки побоюються, що американську зброю з часом будуть перепродувати по всьому регіону і не виключено їх потрапляння в руки "Аль-Каїди" або ІДІЛ.

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З 2003 року Сполучені Штати надали афганським силам не менше 600 000 одиниць легкого озброєння, таких як гвинтівки М-16 і М-4, 76 000 автомобілів, 16 000 окулярів нічного бачення, 162 000 радіостанцій, 4700 Хамв, 20 000 ручних гранат, а також низку іншої техніки та озброєння.

Нагадаємо, 19 серпня таліби видали першу декларацію і проголосили "Ісламський Емірат Афганістан". При цьому, незважаючи на оголошену амністію, таліби "полюють" на афганців, які співпрацювали з Заходом.