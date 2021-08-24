Спикер МИД опроверг сообщение о захвате украинского самолета при эвакуации из Кабула

Все самолеты, отправленные для эвакуации людей из Афганистана, успешно вернулись в Украину, — уверяет представитель МИД.

Cпикер Министерства иностранных дел Олег Николенко опроверг сообщения об украинских самолетах, якобы захваченных или украденных в Афганистане. 24 августа он прокомментировал ситуацию агентству "Интерфакс-Украина".

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Как объяснил Олег Николенко, абсолютно все самолеты, которые украинские дипломаты сторона направили для эвакуации людей из Кабула, уже вернулись в Украину и находятся в безопасности. Всего они выполнили три рейса, благодаря которым в общей сложности вывезли из Афганистана 256 человек. При этом МИД поддерживает связь с гражданами, которые остались на афганской территории, и ищет способы их безопасного возвращения в Украину.

"Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев", — подчеркнул официальный представитель министерства. — "Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну".

Ранее замглавы МИД Евгений Енин рассказал о захвате неизвестными лицами самолета, который собирался вывезти украинцев из кабульского аэропорта в Украину. Дипломат отметил: "в прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди". Кроме того, по словам Енина, 17 августа, некто "фактически украл" еще один самолет, который вылетел в Иран не с украинцами, а с другими пассажирами.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Афганистане остались около 50 украинцев, которые просят об эвакуации. Некоторым украинским гражданам удается покинуть страну на самолетах из других государств. Ведомство обещает организовать дополнительные рейсы, несмотря на закрытие аэропорта в Кабуле.

21 августа писали, что в Украину из Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными людьми на борту. Он отправился на эвакуацию еще 18 августа, однако был вынужден приземлиться, потому как не было безопасного воздушного коридора до Кабула.

Появилась информация, что 12 человек погибли в аэропорту Кабула, пытаясь покинуть Афганистан. По словам представителя "Талибана" — это официальное число жертв с момента захвата столицы, смерть наступила в результате стрельбы и давки.