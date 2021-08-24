Речник МЗС спростував повідомлення про захоплення українського літака при евакуації з Кабула

Всі літаки, відправлені для евакуації людей з Афганістану, успішно повернулися в Україну, — запевняє представник МЗС.

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко спростував повідомлення про українські літаки, нібито захоплені або вкрадені в Афганістані. 24 серпня він прокоментував ситуацію агентству "Інтерфакс-Україна".

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Як пояснив Олег Ніколенко, абсолютно всі літаки, які українські дипломати сторона направили для евакуації людей з Кабула, вже повернулися в Україну і знаходяться в безпеці. Всього вони виконали три рейси, завдяки яким в цілому вивезли з Афганістану 256 осіб. При цьому МЗС підтримує зв'язок з громадянами, які залишилися на афганській території, і шукає способи їх безпечного повернення в Україну.

"Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в цілому пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб витягнути українців", — підкреслив офіційний представник міністерства. — "Повинні розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість покинути країну".

Раніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про захоплення невідомими особами літака, який збирався вивезти українців з кабульського аеропорту в Україну. Дипломат зазначив: "минулої неділі наш літак захопили інші люди". Крім того, за словами Єніна, 17 серпня, хтось "фактично вкрав" ще один літак, який вилетів в Іран не з українцями, а з іншими пасажирами.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в Афганістані залишилися близько 50 українців, які просять про евакуацію. Деяким українським громадянам вдається покинути країну на літаках з інших держав. Відомство обіцяє організувати додаткові рейси, незважаючи на закриття аеропорту в Кабулі.

21 серпня писали, що в Україні з Кабула вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими людьми на борту. Він відправився на евакуацію ще 18 серпня, проте був змушений приземлитися, бо не було безпечного повітряного коридору до Кабула.

З'явилася інформація, що 12 людей загинули в аеропорту Кабула, намагаючись залишити Афганістан. За словами представника "Талібану" — це офіційне число жертв з моменту захоплення столиці, смерть наступила в результаті стрілянини і тисняви.