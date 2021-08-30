"Прогнозы оказались смертельно точными": Пентагон знал о подготовке теракта в Кабуле, - Politico

Министр обороны США Ллойд Остин поручил военным готовиться к "событию с массовыми жертвами" за сутки до атаки.

Высшее руководство Пентагона знало об ухудшающейся ситуации в Кабуле за 24 часа до взрыва в аэропорту столицы Афганистана. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в Минобороны и стенограмму.

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Хронология событий перед терактом в аэропорту Кабула

Утром среды 25 августа министр обороны США Ллойд Остин поручил военным руководителям ведомства по всему миру подготовиться к "событию с массовыми жертвами".

Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предупреждал о важных разведданных, указывающих на подготовку "комплексного нападения". Командиры, находящиеся в Кабуле, заявляли, что наибольшую угрозу для нападения имеет аббатство, где американские граждане собирались для эвакуации.

[ + – ] Место подрыва террориста-смертника ИГИЛ Фото: CNN

В день теракта, 26 августа в 12:30 по афганскому времени американские военные составили подробный план по закрытию ворот к полудню. Однако на месте было принято решение продлить работу, чтобы британские союзники могли эвакуировать свой персонал, который находился в отеле "Барон" неподалеку.

Работа затянулась до самого вечера, когда в районе 18:00 по Кабулу террорист-смертник подорвался, убив почти 200 человек и 13 американских военных. Как пишут в издании, прогноз военных "оказался смертельно точным".

Реакция Пентагона на публикацию

В Пентагоне, узнав о получении стенограммы журналистами, пытались остановить публикацию материала. При этом информацию, которая может помешать военным операциям в аэропорту, публиковать в издании не стали.

"Мы осуждаем незаконное разглашение секретной информации и выступаем против публикации истории, основанной на ней, пока продолжается опасная операция", — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

США предупредили Талибан о потенциальной угрозе

В Пентагоне обратились к Талибану, чтобы те повысили меры безопасности в аэропорту. Боевики ввели комендантский час и расширили периметр безопасности вокруг аэропорта. По данным силовиков, ИГИЛ и Талибан враждуют, поэтому у них нет оснований полагать об их сотрудничестве.

Однако военное руководство, как утверждают в издании, выразило разочарование действиями талибов, которые редко шли на сотрудничество и отгоняли потенциальных эвакуированных от ворот аэропорта.

Напомним, в аэропорту произошел мощный взрыв 26 августа. Погибло около 200 людей. Ответственность за атаку взяли на себя ИГИЛ. В ответ на это США уничтожили двух боевиков за причастность в подготовке атак на аэропорт.