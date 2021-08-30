Эвакуация людей из Афганистана: в Одессу привезли 133 беженца (фото)

Среди граждан Афганистана оказался ребенок, которому всего 7 дней и 85-летняя женщина.

Из аэропорта Борисполь в Одессу доставили 133 гражданина Афганистана, которых эвакуировали из страны. Об этом сообщает пресс-служба госмиграционной службы.

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Среди эвакуированных было 48 взрослых людей, 85 — детей, самому младшему ребенку 7 дней с дня рождения. Он родился находясь в аэропорту Кабула. Самому взрослому эвакуированному — 85 лет.

Двоим гражданам Афганистана было предоставлено медицинскую помощь, благодаря чему, как утверждают в публикации, им удалось спасти жизнь.

Все граждане прошли тест на наличие коронавируса, ни у кого из эвакуированных тест не дал позитивного результата.

Подчеркивается, что жителей Афганистана удалось перевезти из столицы в Одессу благодаря местным чиновникам, спасателям, афганской диаспоре, миграционной службе и медикам.

Напомним, 28 августа в Украину приземлился самолет с 360 украинцами. Первый эвакуационный рейс прибыл в Украину 16 августа. Он вернул в страну 8 украинцев и 72 граждан других стран.

В СМИ написали, что украинские спецназовцы эвакуировали 19 переводчиков из Кабула в Украину, откуда они отправятся в Канаду.