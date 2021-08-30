Евакуація людей з Афганістану: до Одеси привезли 133 біженців (фото)

Серед громадян Афганістану виявилася дитина, якій лише 7 днів і 85-річна жінка.

З аеропорту Бориспіль до Одеси доставили 133 громадян Афганістану, яких евакуювали з країни. Про це повідомляє пресслужба Держміграційної служби.

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Серед евакуйованих було 48 дорослих людей, 85 — дітей, наймолодшій дитині 7 днів з дня народження. Він народився, перебуваючи в аеропорту Кабула. Найстаршому евакуйованому — 85 років.

Двом громадянам Афганістану було надано медичну допомогу, завдяки чому, як стверджують у публікації, їм вдалося врятувати життя.

Усі громадяни пройшли тест на наявність коронавірусу, ні в кого з евакуйованих тест не дав позитивного результату.

Підкреслюється, що жителів Афганістану вдалося перевезти зі столиці до Одеси завдяки місцевим чиновникам, рятувальникам, афганській діаспорі, міграційній службі і медикам.

Нагадаємо, 28 серпня в Україні приземлився літак з 360 українцями. Перший евакуаційний рейс прибув в Україну 16 серпня. Він повернув у країну 8 українців і 72 громадян інших країн.

У ЗМІ написали, що українські спецпризначенці евакуювали 19 перекладачів з Кабула в Україну, звідки вони відправляться в Канаду.