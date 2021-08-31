Несмотря на вывод американских войск: Украина продолжит эвакуацию людей из Афганистана

Для эвакуации в МИД прорабатывают варианты использования других аэропортов в стране, а также наземные маршруты.

Министерство иностранных дел Украины продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана и после вывода американских войск из Кабула. Об этом сообщается на сайте МИД.

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По словам спикера МИД Олега Николаенка, маршруты эвакуации могут быть скорректированы, в зависимости от ситуации в аэропорту Кабула.

"Риски безопасности в стране продолжают возрастать. За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов про эвакуацию из Афганистана", — заявил Николаенко.

При этом он добавил, что сейчас уточняется количество людей и их местонахождение, которые хотят вернуться в Украину.

Среди вариантов прорабатывается использование других аэропортов в Афганистане или наземные маршруты.

Как отметили в МИД, на данный момент эвакуировано более 650 человек шестью эвакуационными рейсами.

Напомним, украинские спецназовцы эвакуировали переводчиков из Кабула после теракта в аэропорту. Миссию отказались выполнять силовики из США, Канады и Катара.

Сегодня, 31 августа, талибы подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Благодаря этому Талибан заполучил еще больше американского вооружения.