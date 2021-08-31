Незважаючи на виведення американських військ: Україна продовжить евакуацію людей з Афганістану

Для евакуації в МЗС опрацьовують варіанти використання інших аеропортів у країні, а також наземні маршрути.

Міністерство закордонних справ України продовжить евакуацію своїх громадян з Афганістану і після виведення американських військ із Кабула. Про це повідомляється на сайті МЗС.

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За словами речника МЗС Олега Ніколаєнка, маршрути евакуації можуть бути скориговані, залежно від ситуації в аеропорту Кабула.

"Ризики безпеки в країні продовжують зростати. За останні кілька днів МЗС і посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану", — заявив Ніколаєнко.

При цьому він додав, що зараз уточнюється кількість людей, які хочуть повернутися в Україну, та їхнє місцезнаходження.

Серед варіантів опрацьовується використання інших аеропортів в Афганістані або наземні маршрути.

Як зазначили в МЗС, наразі евакуйовані понад 650 осіб шістьма евакуаційними рейсами.

Нагадаємо, українські спецназівці евакуювали перекладачів із Кабула після теракту в аеропорту. Місію відмовилися виконувати силовики із США, Канади та Катару.

Сьогодні, 31 серпня, таліби підтвердили повне виведення військ США з Афганістану. Завдяки цьому Талібан отримав ще більше американського озброєння.