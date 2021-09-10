"Теперь мы поняли, что такое полет по-афгански", - украинские пилоты о рейсах из Кабула (фото)

Вместо вышки в аэропорту, необходимой для координации самолетов, была лишь палатка с одним оператором, который знал только о прибытии борта и ситуации с ветром.

В августе украинские военные провели ряд вылетов из Кабула в Украину, что позволило эвакуировать более 650 человек из Афганистана. Командование воздушных сил ВСУ опубликовали видеосюжет с рассказами летчиков об операциях.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Пилоты Ил-76МД рассказали о том, какие сложности были у них из-за действий талибов, а также особенностей столичного аэропорта в Кабуле.

"Теперь мы поняли на собственном опыте, что такое посадка по-афгански и взлет по-афгански. Нет места, чтобы разогнать самолет, и нет места для широких маневров – все очень замкнуто и выполняется очень быстро, нужна быстрая реакция", — говорит командир экипажа военного самолета.

Он продолжает, что вместо вышки, с которой бы руководили процессом эвакуации, на земле была палатка. В ней сидел оператор, который имел информацию только о времени прибытия самолетов, а также направления ветра.

Экипаж вместе с самолетом работали на своем приделе. А для захода в аэропорт военные советовались с коллегами, которые имели опыт захода в аэропорт Кабула. Однако несмотря на это, каждый вылет сопровождался ощущением тревоги из-за непредсказуемости талибов. Часто пилоты слышали звуки выстрелов за периметром аэропорта.

Один из рейсов наша авиация совершила за час до теракта в Кабуле. Пассажиры, которых удалось эвакуировать сказали украинским пилотам, что они для них стали "последней рукой спасения".

Летчикам вместе с пассажирами приходилось ночевать прямо в самолете, но спасенных людей это не смущало, у них было счастье в глазах от того, что им удалось вырваться оттуда. Также украинские пилоты по мере своих возможностей обеспечивали людей вещами и едой, чтобы для людей были условия как на гражданских самолетах.

Напомним, украинские спецназовцы провели уникальную операцию по эвакуации переводчиков за пределами аэропорта Кабула. На такую операцию не решался никто из силовиков США, Катара и Канады.

По информации МИД, в Афганистане все еще остается 159 украинцев, которые нуждаются в эвакуации из Афганистана.