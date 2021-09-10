"Тепер ми зрозуміли, що таке політ по-афганськи": українські пілоти про рейси з Кабула (фото)

Для координації літаків замість вишки в аеропорту був намет з одним оператором, який знав тільки про прибуття борту і ситуацію з вітром.

У серпні українські військові провели низку вильотів із Кабула в Україну, що дозволило евакуювати понад 650 осіб з Афганістану. Командування повітряних сил ЗСУ опублікували відеосюжет із розповідями льотчиків про операції.

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Пілоти Іл-76МД розповіли про те, які складнощі були у них через дії талібів, а також особливості столичного аеропорту в Кабулі.

"Тепер ми зрозуміли на власному досвіді, що таке посадка по-афганськи і зліт по-афганськи. Немає місця, щоб розігнати літак, і немає місця для широких маневрів — все дуже замкнуто і робиться дуже швидко, потрібна швидка реакція", — говорить командир екіпажу військового літака.

Він продовжує, що замість вишки, з якою б керували процесом евакуації, на землі був намет. У ній сидів оператор, який мав інформацію лише про час прибуття літаків, а також напрямок вітру.

Екіпаж разом із літаком працювали на своїй прибудові. А для заходу в аеропорт військові радилися з колегами, які мали досвід заходу в аеропорт Кабула. Однак незважаючи на це, кожен виліт супроводжувався відчуттям тривоги через непередбачуваність талібів. Часто пілоти чули звуки пострілів за периметром аеропорту.

Один із рейсів наша авіація здійснила за годину до теракту в Кабулі. Пасажири, яких вдалося евакуювати сказали українським пілотам, що вони для них стали "останньою рукою порятунку".

Льотчикам разом із пасажирами доводилося ночувати прямо в літаку, але врятованих людей це не бентежило, у них було щастя в очах від того, що їм вдалося вирватися звідти. Також українські пілоти в міру своїх можливостей забезпечували людей речами та їжею, щоб для людей були умови як на цивільних літаках.

Нагадаємо, українські спецназівці провели унікальну операцію з евакуації перекладачів за межами аеропорту Кабула. На таку операцію не наважувався ніхто із силовиків США, Катару та Канади.

За інформацією МЗС, в Афганістані все ще залишаються 159 українців, які потребують евакуації з Афганістану.