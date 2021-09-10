"Мы готовы": у Путина хотят восстановить отношения с Украиной

По словам главы МИД РФ, заявления Зеленского о вероятной полномасштабной агрессии — это "отголоски КВН".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности восстановить отношения с Украиной. Об этом министр сказал во время форума "Вся Россия-2021".

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По словам главы ведомства, Россия постоянно демонстрирует готовность к исправлению отношений, но слова Зеленского о возможной полномасштабной войне — это "отголоски КВН".

"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", — заявил Лавров.

То же самое Лавров сказал и об отношениях с западными странами, но там он также не видит уверенности в такой возможности.

Отметим, что в статье Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" содержит в себе пункты о Донбассе, Крыме, а также разочарование в Кремле тем, что остров Змеиный украинский.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Песков пригрозил последствиями для Украины, если страна вступит в НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский не исключает полномасштабной военной агрессии РФ. В 2014 году Украина уже была на пороге полномасштабной войны, но тогда силами украинцев этого удалось избежать. Если же полномасштабная агрессия будет, то это станет крупнейшей ошибкой РФ.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у ВСУ есть возможности для военной операции по деоккупаций территорий ОРДЛО. Для этого необходим только приказ верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.