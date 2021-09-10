"Ми готові": у Путіна хочуть відновити відносини з Україною

За словами глави МЗС РФ, заяви Зеленського про ймовірну повномасштабну агресію — це "відлуння КВН".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про готовність відновити відносини з Україною. Про це міністр сказав під час форуму "Вся Росія-2021".

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За словами глави відомства, Росія постійно демонструє готовність до виправлення відносин, але слова Зеленського про можливу повномасштабну війну — це "відлуння КВН".

"Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім. Про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю", — заявив Лавров.

Те ж саме Лавров сказав і про відносини із західними країнами, але там він також не бачить впевненості в такій можливості.

Зазначимо, що в статті Путіна "Про історичну єдність росіян та українців" містить у собі пункти про Донбас, Крим, а також розчарування в Кремлі тим, що острів Зміїний український.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Пєсков пригрозив наслідками для України, якщо країна вступить в НАТО. Український президент Володимир Зеленський не заперечує можливість повномасштабної військової агресії РФ. У 2014 році Україна вже була на порозі повномасштабної війни, але тоді силами українців цього вдалося уникнути. Якщо ж повномасштабна агресія буде, то це стане найбільшою помилкою РФ.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, у ЗСУ є можливості для військової операції з деокупації територій ОРДЛО. Для цього необхідний лише наказ верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.