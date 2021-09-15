Больше, мощнее, смертоноснее: Германия и Норвегия получат подводные стелс-лодки (фото)

Субмарины станут более незаметными для обнаружения, а первое судно пойдет в армию Германии в 2032, а Норвегии — в 2029 году.

Военно-морские силы Германии и Норвегии работают над совместным проектом подводных лодок "Type-212CD", на который выделили около 5,5 млрд евро. Об этом сообщает Naval News.

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Германия по результату проекта должна получить 4 судна, а Норвегия — 2. Разработку ведет немецкая компания Thyssenkrupp Marine Systems вместе с норвежской Kongsberg. Отличие проекта Type-212CD от Type-212A, которые ныне есть в армии Германии, состоит в следующем:

Длина — увеличилась с 57,2 до 73 метров

Ширина — увеличилась с 6,8 до 10 метров

Надводное водоизмещение — было 1524 тонны стало 2500 тонн.

Фото: naval news

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Также проект получит новые энергоустановки, которые не будут зависеть от воздуха. Акустическая заметность субмарины уменьшится. Плоские наклонные стороны являются основным способом уменьшения сигнатуры подлодки. При этом возрастет дальность, скорость и автономность.

[ + – ] Иллюстрация уменьшения заметности подлодки для обнаружения Фото: naval news

В издании предполагают, что субмарины получат большее количество вооружения и больший запас хода. А подлодки для Норвегии получат вертикальную пусковую установку для противокорабельных ракет NSM (407-киллограмовая противокорабельная ракета, — Фокус).

Первую подводную лодку Type-212CD Германия получит в 2032 году, а Норвегия в 2029. При этом первую подлодку должны начать строить в 2023 году.

Напомним, в РФ создали "подводную лодку-обманку", которая будет акустической системой имитировать реальные подводные лодки.