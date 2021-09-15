Більше, могутніше, смертоносніше: Німеччина й Норвегія отримають підводні стелс-човни (фото)
Субмарини стануть непомітнішими для виявлення, а перше судно піде в армію Німеччини в 2032, а Норвегії — у 2029 році.
Військово-морські сили Німеччини й Норвегії працюють над спільним проектом підводних човнів "Type-212CD", на який виділили близько 5,5 млрд євро. Про це повідомляє Naval News.
Німеччина за результатом проекту має отримати 4 судна, а Норвегія — 2. Розробку веде німецька компанія Thyssenkrupp Marine Systems разом із норвезькою Kongsberg. Відмінність проекту Type-212CD від Type-212A, які нині є в армії Німеччини, полягає в наступному:
- Довжина — збільшилася з 57,2 до 73 метрів
- Ширина — збільшилася з 6,8 до 10 метрів
- Надводна водотоннажність — було 1524 тонни, стало 2500 тонн.
Також проект отримає нові енергоустановки, які не залежатимуть від повітря. Акустична помітність субмарини зменшиться. Плоскі похилі боки є основним способом зменшення сигнатури підводного човна. При цьому зросте дальність, швидкість і автономність.
У виданні припускають, що субмарини отримають більшу кількість озброєння і більший запас ходу. А підводні човни для Норвегії отримають вертикальну пускову установку для протикорабельних ракет NSM (407-кілограмова протикорабельна ракета, — Фокус).
Перший підводний човен Type-212CD Німеччина отримає в 2032 році, а Норвегія в 2029. При цьому перший підводний човен повинні почати будувати в 2023 році.
Нагадаємо, в РФ створили "підводний човен-обманку", який буде акустичною системою імітувати реальні підводні човни.