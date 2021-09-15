Більше, могутніше, смертоносніше: Німеччина й Норвегія отримають підводні стелс-човни (фото)

Субмарини стануть непомітнішими для виявлення, а перше судно піде в армію Німеччини в 2032, а Норвегії — у 2029 році.

Військово-морські сили Німеччини й Норвегії працюють над спільним проектом підводних човнів "Type-212CD", на який виділили близько 5,5 млрд євро. Про це повідомляє Naval News.

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Німеччина за результатом проекту має отримати 4 судна, а Норвегія — 2. Розробку веде німецька компанія Thyssenkrupp Marine Systems разом із норвезькою Kongsberg. Відмінність проекту Type-212CD від Type-212A, які нині є в армії Німеччини, полягає в наступному:

Довжина — збільшилася з 57,2 до 73 метрів

Ширина — збільшилася з 6,8 до 10 метрів

Надводна водотоннажність — було 1524 тонни, стало 2500 тонн.

Фото: naval news

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Також проект отримає нові енергоустановки, які не залежатимуть від повітря. Акустична помітність субмарини зменшиться. Плоскі похилі боки є основним способом зменшення сигнатури підводного човна. При цьому зросте дальність, швидкість і автономність.

[ + – ] Ілюстрація зменшення помітності підводного човна для виявлення Фото: naval news

У виданні припускають, що субмарини отримають більшу кількість озброєння і більший запас ходу. А підводні човни для Норвегії отримають вертикальну пускову установку для протикорабельних ракет NSM (407-кілограмова протикорабельна ракета, — Фокус).

Перший підводний човен Type-212CD Німеччина отримає в 2032 році, а Норвегія в 2029. При цьому перший підводний човен повинні почати будувати в 2023 році.

Нагадаємо, в РФ створили "підводний човен-обманку", який буде акустичною системою імітувати реальні підводні човни.