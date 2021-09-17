СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью (фото)

"Диверсанты" с помощью беспилотника хотели подорвать артиллерийские склад.

Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения в приграничных районах Житомирской области. В их ходе обезвредили "диверсионно-разведывательную группу", которая планировала совершить диверсию на военной базе и уйти в соседнюю страну, говорится в официальном сообщении.

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Отметим, что Житомирская область из стран граничит только с Беларусью.

[ + – ] Район учений

По легенде учений, задачей диверсантов было спровоцировать масштабную чрезвычайную ситуацию. Для этого они должны были с помощью беспилотника "подорвать" один из складов артиллерийских боеприпасов.

Один из "диверсантов" был задержан при попытке атаковать склад беспилотником с взрывным устройством. Его беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы.

Остальные "диверсанты" пытались уйти в направлении государственной границы. Их обезвредили неподалеку от пункта пропуска "Выступовичи".

Особенностью тренировок названо то, что роли "диверсантов" исполнили спецназовцы, которые имеют высокий уровень огневой и тактической подготовки.

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Национальной гвардии, ВСУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, представители органов власти и местного самоуправления.

Напомним, несколькими днями ранее СБУ проводила также проводила антитеррористические учения рядом с границей с Беларусью. Тогда по легенде учений, группа "диверсантов" планировала проникнуть на Ровенскую АЭС. В ходе учений был обнаружен тайник с боеприпасами, который не имел отношения к учениям.

Ранее президент Александр Лукашенко анонсировал поставку российского вооружения Беларуси. Среди них военная техника и комплекс ПВО С-400. Ракетные поставят у границы с Украиной.