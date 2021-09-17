СБУ провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Білоруссю (фото)

"Диверсанти" за допомогою безпілотника хотіли підірвати артилерійські склад.

Служба безпеки України (СБУ) провела антитерористичні навчання в прикордонних районах Житомирської області. У процесі навчань знешкодили "диверсійно-розвідувальну групу", яка планувала здійснити диверсію на військовій базі та піти в сусідню країну, йдеться в офіційному повідомленні.

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Зазначимо, що Житомирська область з країн межує тільки з Білоруссю.

[ + – ] Район навчань

За легендою навчань, завданням диверсантів було спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію. Для цього вони повинні були за допомогою безпілотника "підірвати" один зі складів артилерійських боєприпасів.

Один із "диверсантів" був затриманий під час спроби атакувати склад безпілотником із вибуховим пристроєм. При цьому безпілотник був пригнічений системою радіоелектронної боротьби.

Решта "диверсантів" намагалися піти в напрямку державного кордону. Їх знешкодили неподалік від пункту пропуску "Виступовичі".

Особливістю тренувань названо те, що ролі "диверсантів" виконали спецназівці, які мають високий рівень вогневої і тактичної підготовки.

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Національної гвардії, ЗСУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, представники органів влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, декількома днями раніше СБУ також проводила антитерористичні навчання поряд із кордоном із Білоруссю. Тоді за легендою навчань, група "диверсантів" планувала проникнути на Рівненську АЕС. У процесі навчань була знайдена схованка з боєприпасами, яка не була причетна до навчань.

Раніше президент Олександр Лукашенко анонсував поставку російського озброєння Білорусі. Серед них військова техніка і комплекс ППО С-400. Ракетні комплекси поставлять біля кордону з Україною.