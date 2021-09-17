С 30-мм пушкой и 8 тонн нагрузки: Турция представила новую боевую машину Altug (фото)
Основной акцент при разработке бронемашины делался на модульности, в нее можно установить как пулемет 7,62, так и 120-мм пушку.
В рамках оборонной выставки IDEF-2021, которая проходит в Турции, была показана новая боевая машина Altug с колесной формулой 8х8. Об этом сообщает информагентство Anadolu.
Заявляется, что новая бронемашина предоставит большое преимущество в условиях асимметричной войне благодаря использованию передовых технологий в ее разработке. 80% всех деталей производят на турецких предприятиях.
Основной акцент при разработке делался на модульность и многофункциональность бронемашины. Представили вариант Altuğ с35-мм пушкой и пулеметом калибром 12,7-мм, но при этом на платформу можно установить и 120-мм пушку. Для этого нужно лишь заменить башню бронемашины. Также транспортное средство способно перевозить до 8 тонн груза
На данный момент разработано 5 вариантов бронемашины в виде боевую бронированную машину и БТР. В издании подчеркивают, что Altuğ обладает высокой маневренностью за счет колесной формулы 8х8, уровнем комфорта для экипажа, а также надежностью и низкой ценой.
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