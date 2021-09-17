С 30-мм пушкой и 8 тонн нагрузки: Турция представила новую боевую машину Altug (фото)

Основной акцент при разработке бронемашины делался на модульности, в нее можно установить как пулемет 7,62, так и 120-мм пушку.

В рамках оборонной выставки IDEF-2021, которая проходит в Турции, была показана новая боевая машина Altug с колесной формулой 8х8. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

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Заявляется, что новая бронемашина предоставит большое преимущество в условиях асимметричной войне благодаря использованию передовых технологий в ее разработке. 80% всех деталей производят на турецких предприятиях.

Фото: Anadolu

Основной акцент при разработке делался на модульность и многофункциональность бронемашины. Представили вариант Altuğ с35-мм пушкой и пулеметом калибром 12,7-мм, но при этом на платформу можно установить и 120-мм пушку. Для этого нужно лишь заменить башню бронемашины. Также транспортное средство способно перевозить до 8 тонн груза

На данный момент разработано 5 вариантов бронемашины в виде боевую бронированную машину и БТР. В издании подчеркивают, что Altuğ обладает высокой маневренностью за счет колесной формулы 8х8, уровнем комфорта для экипажа, а также надежностью и низкой ценой.

Напомним, Турция может построить в Украине учебный центр для подготовки персонала к Bayraktar TB2.

Ранее сообщалось, что Турция переделала беспилотный мини-вертолет в военный.