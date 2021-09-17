З 30-мм гарматою і 8 тонн навантаження: Туреччина представила нову бойову машину Altug (фото)

Основний акцент при розробці бронемашини робився на модульности, у неї можна встановити як кулемет 7,62, так і 120-мм гармату.

У межах оборонної виставки IDEF-2021, яка проходить у Туреччині, була показана нова бойова машина Altug з колісною формулою 8х8. Про це повідомляє інформагентство Anadolu.

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Заявляється, що нова бронемашина надасть велику перевагу в умовах асиметричної війни завдяки використанню передових технологій у її розробці. 80% усіх деталей виробляють на турецьких підприємствах.

Фото: Anadolu

Основний акцент при розробці робився на модульність і багатофункціональність бронемашини. Представили варіант Altuğ С35-мм гарматою і кулеметом калібру 12,7-мм, але при цьому на платформу можна встановити і 120-мм гармату. Для цього потрібно лише замінити вежу бронемашини. Також транспортний засіб здатний перевозити до 8 тонн вантажу

Наразі розроблено 5 варіантів бронемашини у вигляді бойової броньованої машини і БТР. У виданні підкреслюють, що Altuğ має високу маневреність за рахунок колісної формули 8х8, рівнем комфорту для екіпажу, а також надійністю і низькою ціною.

Нагадаємо, Туреччина може побудувати в Україні навчальний центр для підготовки персоналу до Bayraktar TB2.

Раніше повідомлялося, що Туреччина переробила безпілотний міні-вертоліт на військовий.