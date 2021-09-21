Украинские моряки в США прошли подготовку на катере типа "Айленд" (фото)

Будущие экипажи получили практические навыки борьбы с пожаром на патрульных судах и устранения их последствий.

В городе Балтимор (США, штат Мэриленд) проводится подготовка украинских военных моряков под руководством иностранных инструкторов, чтобы те в дальнейшем стали частью экипажей патрульных катеров типа "Айленд". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

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Наши соотечественники отрабатывают упражнения по борьбе за живучесть корабля во время инсценированного пожара класса BRAVO (это означает, что воспламеняются горючие вещества).

Легенда учений следующая: в машинном помещении катера обнаружили возгорание, после чего аварийная партия отрабатывает норматив по его ликвидации, а затем — по устранению его последствий. Военнослужащие смогли в условиях, приближенных к реальным, закрепить свои теоретические знания по эксплуатации спецоборудования, а также попрактиковались в надевании пожарных костюмов Firefighting Ensemble. В ВМС пишут, что от этого напрямую зависит успешность выполнения задания.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України Фото: Facebook / ВМС ЗС України Фото: Facebook / ВМС ЗС України Фото: Facebook / ВМС ЗС України Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Для будущих экипажей катеров типа "Айленд" в Украине это первые практические занятия, которые проходили непосредственно на катере. Со своими задачами, как утверждается, украинские моряки справились хорошо.

Ранее Фокус писал о том, что Украина получит в распоряжение пять патрульных катеров типа "Айленд". Такой тип катеров использует береговая охрана США для проведения поисково-спасательных работ и патрулирования в прибрежных водах.

Напомним, что 21 сентября на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Россией Керчи прошла церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля "Аскольд", который является частью проекта 22800 "Каракурт". Это уже второе судно, построенное на керченском заводе. На церемонии присутствовал главнокомандующий Военно-морского флота РФ Николай Евменов.