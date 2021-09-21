Українські моряки в США пройшли підготовку на катері типу "Айленд" (фото)

Майбутні екіпажі отримали практичні навички боротьби з пожежею на патрульних суднах і усунення їхніх наслідків.

У місті Балтимор (США, штат Меріленд) проводиться підготовка українських військових моряків під керівництвом іноземних інструкторів, щоб ті надалі стали частиною екіпажів патрульних катерів типу "Айленд". Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Наші співвітчизники відпрацьовують вправи з боротьби за живучість корабля під час інсценованої пожежі класу BRAVO (це означає, що спалахують горючі речовини).

Легенда навчань така: в машинному приміщенні катеру виявили загоряння, після чого аварійна партія відпрацьовує норматив з її ліквідації, а потім — з усунення її наслідків. Військовослужбовці змогли в умовах, наближених до реальних, закріпити свої теоретичні знання з експлуатації спецобладнання, а також попрактикувалися в одяганні пожежних костюмів Firefighting Ensemble. У ВМС пишуть, що від цього безпосередньо залежить успішність виконання завдання.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України Фото: Facebook / ВМС ЗС України Фото: Facebook / ВМС ЗС України Фото: Facebook / ВМС ЗС України Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Для майбутніх екіпажів катерів типу "Айленд" в Україні це перші практичні заняття, які відбувалися безпосередньо на катері. Зі своїми завданнями, як стверджується, українські моряки впоралися добре.

Раніше Фокус писав про те, що Україна отримає в розпорядження п'ять патрульних катерів типу "Айленд". Такий тип катерів використовує берегова охорона США для проведення пошуково-рятувальних робіт та патрулювання в прибережних водах.

Нагадаємо, що 21 вересня на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Росією Керчі пройшла церемонія спуску на воду нового малого ракетного корабля "Аскольд", який є частиною проекту 22800 "Каракурт". Це вже друге судно, побудоване на керченському заводі. На церемонії був присутній головнокомандувач Військово-морського флоту РФ Микола Євменов.