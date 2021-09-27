Дурные намерения. В КНР раскритиковали Британию за проход корабля через Тайванский пролив

Китай считает воды Тайваня своими, поэтому они заявили, что британский фрегат разрушает стабильность и мир в Индо-Тихоокеанском регионе.

Британский корабль HMS Richmond прошел через Тайванский пролив, чтобы пройти во Вьетнам. В КНР такие действия назвали разрушающими мир и стабильность. Об этом сообщает Sky News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Реакция КНР

Китайские военные корабли проследили за движением королевского фрегата. Они считают воды Тайваня своими.

"С дурными намерениями действия Великобритании разрушили мир и стабильность в этом районе. Китай находится в состоянии повышенной готовности и готов ответить на все угрозы и провокации в любое время: командование Восточного театра военных действий", — опубликовали заявление китайские госСМИ.

Реакция Тайваня на проход корабля

Министерство обороны Тайваня негативно не реагировало на проход корабля, заявив, что военные их страны не будут вмешиваться.

Как объяснили проход корабля в Соединенном королевстве

В Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался по Тайванскому проливу в соответствии с международным правом. Проход через пролив регулируется международными законами и нормами, а также Конвенцией ООН по морскому праву.

Как отмечают в издании, военные корабли США с регулярностью раз в месяц проходят через пролив, вызывая осуждения со стороны китайских властей. В то время западные союзники Штатов неохотно проходили через него, но все меняется из-за усиления Китая в Южно-Китайском регионе.

Напомним, Япония призвала Европу противостоять военной экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Китайские самолеты вторгались в воздушное пространство Тайваня каждый день, кроме 2 сентября.

На фоне усиления Китая, США, Великобритания и Австралия заявили о создании трехстороннего объединения AUKUS для стабилизации ситуации в регионе.