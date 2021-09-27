Погані наміри. У КНР розкритикували Британію за прохід корабля через Тайванську протоку

Китай вважає води Тайваню своїми, тому вони заявили, що британський фрегат руйнує стабільність і мир в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Британський корабель HMS Richmond пройшов через Тайванську протоку, щоб пройти до В'єтнаму. У КНР такі дії назвали такими, що руйнують мир і стабільність. Про це повідомляє Sky News.

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Реакція КНР

Китайські військові кораблі простежили за рухом королівського фрегата. Вони вважають води Тайваню своїми.

"З поганими намірами дії Великобританії зруйнували мир і стабільність у цьому районі. Китай перебуває в стані підвищеної готовності та готовий відповісти на всі загрози й провокації у будь-який час: командування Східного театру військових дій", — опублікували заяву китайські держЗМІ.

Реакція Тайваню на прохід корабля

Міністерство оборони Тайваню негативно не реагувало на прохід корабля, заявивши, що військові їхньої країни не втручатимуться.

Як пояснили прохід корабля в Сполученому королівстві

У Міноборони Великобританії заявили, що їхній корабель рухався по Тайванській протоці відповідно до міжнародного права. Прохід через протоку регулюється міжнародними законами та нормами, а також Конвенцією ООН з морського права.

Як відзначають у виданні, воєнні кораблі США з регулярністю раз на місяць проходять через протоку, викликаючи осуд із боку китайської влади. У той час західні союзники Штатів неохоче проходили через неї, але все змінюється через посилення Китаю в Південно-Китайському регіоні.

Нагадаємо, Японія закликала Європу протистояти воєнній експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Китайські літаки вторгалися в повітряний простір Тайваню кожен день, крім 2 вересня.

На тлі посилення Китаю, США, Великобританія й Австралія заявили про створення тристороннього об'єднання AUKUS для стабілізації ситуації в регіоні.