"Нарисовали поддержку": СБУ зафиксировала фальсификации "выборов" в Госдуму РФ в ОРДЛО
Организаторы "выборов" без ведома жителей ЛДНР использовали их данные для электронного голосования, при помощи чего удалось "дорисовать" более 300 тыс. голосов.
Служба безопасности Украины зафиксировала массовые фальсификации на "выборах" в Госдуму России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
По информации силовиков, жители оккупированных Россией районов проигнорировали "выборы". Автобусы, которые возили население в места для голосования в России, ходили полупустыми. Хотя при этом по российским документам загруженность автобусов была 100%. Пророссийские пропагандисты снимали специальные автобусы для создания нужной картинки популярности выборов у мирного населения.
Сообщается, что партии "Единая Россия" "нарисовали" высокий уровень поддержки. Основные махинации проводились через систему электронного голосования. В частности, организаторы собирали и вносили личные данные "зависимых бюджетников" и голосовали за них и без их ведома.
Как утверждают в СБУ, несмотря на все манипуляции, в "выборах" приняло участие около 200 тысяч людей, проживающих в ОРДЛО. При этом в России насчитали более 500 тысяч голосов жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Также силовикам удалось установить, что после завершения "выборов", российские кураторы свернули массовую паспортизацию жителей ОРДЛО.
Все незаконные действия российских управленцев документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут направлены в международные инстанции.
В СБУ подчеркивают, что в паспортах, которые выдает Россия, стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. В нем не указывается прописка, а поэтому паспорт не дает права на социальные и пенсионные выплаты.
Напомним, 10 сентября сообщалось, что на время выборов пророссийские боевики ограничат выезд из ОРДЛО в Россию.
РосСМИ опубликовали видео схемы "голосования" на выборах в Госдуму РФ от имени жителей ОРЛО. Жителям оккупированных территорий за голосование выдавали сникерсы, яблоки и воду.