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Военный Фокус Выборы в Госдуму 2021

"Нарисовали поддержку": СБУ зафиксировала фальсификации "выборов" в Госдуму РФ в ОРДЛО

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голосование в госдуму россии
Фото: znak.com | Жители ОРДЛО, свезенные на автобусе для голосования

Организаторы "выборов" без ведома жителей ЛДНР использовали их данные для электронного голосования, при помощи чего удалось "дорисовать" более 300 тыс. голосов.

Служба безопасности Украины зафиксировала массовые фальсификации на "выборах" в Госдуму России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По информации силовиков, жители оккупированных Россией районов проигнорировали "выборы". Автобусы, которые возили население в места для голосования в России, ходили полупустыми. Хотя при этом по российским документам загруженность автобусов была 100%. Пророссийские пропагандисты снимали специальные автобусы для создания нужной картинки популярности выборов у мирного населения.

Сообщается, что партии "Единая Россия" "нарисовали" высокий уровень поддержки. Основные махинации проводились через систему электронного голосования. В частности, организаторы собирали и вносили личные данные "зависимых бюджетников" и голосовали за них и без их ведома.

Как утверждают в СБУ, несмотря на все манипуляции, в "выборах" приняло участие около 200 тысяч людей, проживающих в ОРДЛО. При этом в России насчитали более 500 тысяч голосов жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Также силовикам удалось установить, что после завершения "выборов", российские кураторы свернули массовую паспортизацию жителей ОРДЛО.

Все незаконные действия российских управленцев документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут направлены в международные инстанции.

В СБУ подчеркивают, что в паспортах, которые выдает Россия, стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. В нем не указывается прописка, а поэтому паспорт не дает права на социальные и пенсионные выплаты.

Напомним, 10 сентября сообщалось, что на время выборов пророссийские боевики ограничат выезд из ОРДЛО в Россию.

РосСМИ опубликовали видео схемы "голосования" на выборах в Госдуму РФ от имени жителей ОРЛО. Жителям оккупированных территорий за голосование выдавали сникерсы, яблоки и воду.