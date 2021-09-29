"Намалювали підтримку": СБУ зафіксувала фальсифікації "виборів" у Держдуму РФ в ОРДЛО

Організатори "виборів" без відома жителів ЛДНР використовували їхні дані для електронного голосування, за допомогою чого вдалося "домалювати" понад 300 тис. голосів.

Служба безпеки України зафіксувала масові фальсифікації на "виборах" до Держдуми Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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За інформацією силовиків, жителі окупованих Росією районів проігнорували "вибори". Автобуси, які возили населення в місця для голосування в Росії, ходили напів порожніми. Хоча при цьому за російськими документами завантаженість автобусів була 100%. Проросійські пропагандисти знімали спеціальні автобуси для створення потрібної картинки популярності виборів у мирного населення.

Повідомляється, що партії "Єдина Росія" "намалювали" високий рівень підтримки. Основні махінації проводили через систему електронного голосування. Зокрема, організатори збирали та вносили особисті дані "залежних бюджетників" та голосували за них і без їхнього відома.

Як стверджують в СБУ, незважаючи на всі маніпуляції, у "виборах" взяло участь близько 200 тисяч людей, що проживають в ОРДЛО. При цьому в Росії нарахували понад 500 тисяч голосів жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Також силовикам вдалося встановити, що після завершення "виборів" російські куратори згорнули масову паспортизацію жителів ОРДЛО.

Усі незаконні дії російських управлінців документуються в межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть направлені в міжнародні інстанції.

В СБУ підкреслюють, що в паспортах, які видає Росія, стоїть код неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. У ньому не вказується прописка, а тому паспорт не дає права на соціальні та пенсійні виплати.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що на час виборів проросійські бойовики обмежать виїзд із ОРДЛО в Росію.

Россмо опублікували відео схеми "голосування" на виборах до Держдуми РФ від імені жителів ОРДЛО. Жителям окупованих територій за голосування видавали снікерси, яблука та воду.