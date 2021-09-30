"Мы единая вооруженая группировка": Лукашенко об армии РФ и Беларуси (видео)

По словам белорусского президента, вся западная часть российских войск будет "поддерживать" Беларусь. В случае необходимости это организуют в течение месяца.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью для CNN рассказал о совместных действиях армии РФ и Беларуси в случае начала войны.

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Лукашенко заявил, что он вместе с президентом Путиным "достаточно умны", чтобы в рамках двух независимых и суверенных государств создать союз, который станет сильнее унитарного образования. Вхождение в состав РФ, США или Великобритании Беларуси — это, по словам белорусского президента, "выдумка коллективного Запада".

"Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом союзного государства Беларуси и России. У нас создано на этом направлении единая, фактически, армия. Единая вооруженная группировка, основа которой является белорусская армия", — заявил президент.

В случае конфликта вся западная часть российской армии "будет поддерживать" Беларусь. При необходимости, — уверяет Лукашенко, — этот форпост будет создан в течение месяца.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в Украину "тащат" натовские войска и на это нужно реагировать. По его мнению в Украине создают военные базы НАТО под видом учебных центров. Также белорусский президент заявил о готовности разместить войска РФ в Беларуси, если это будет необходимо для Союзного государства.

9 сентября Путин и Лукашенко согласовали 28 новых программ в рамках создания Союзного государства.

Фокус разбирался, как поглощение Беларуси снова сделает Путина президентом.