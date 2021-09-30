"Ми єдине збройне угруповання": Лукашенко про армію РФ та Білорусі (відео)

За словами білоруського президента, вся західна частина російських військ "підтримуватиме" Білорусь. У разі необхідності це організовують протягом місяця.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю для CNN розповів про спільні дії армії РФ та Білорусі в разі початку війни.

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Лукашенко заявив, що він разом із президентом Путіним "досить розумні", щоб у межах двох незалежних і суверенних держав створити союз, який стане сильнішим унітарним утворенням. Входження до складу РФ, США або Великобританії Білорусі — це, за словами білоруського президента, "вигадка колективного Заходу".

"Якщо вже по суті, то ми давно є форпостом союзної держави Білорусі та Росії. У нас створена на цьому напрямку єдина, фактично, армія. Єдине озброєне угрупування, основою якого є білоруська армія", — заявив президент.

У разі конфлікту вся західна частина російської армії "підтримуватиме" Білорусь. За необхідності, — запевняє Лукашенко, — цей форпост буде створений протягом місяця.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що в Україну "тягнуть" натовські війська і на це потрібно реагувати. На його думку в Україні створюють військові бази НАТО під виглядом навчальних центрів. Також білоруський президент заявив про готовність розмістити війська РФ в Білорусі, якщо це буде необхідно для Союзної держави.

9 вересня Путін і Лукашенко узгодили 28 нових програм у межах створення Союзної держави.

Фокус розбирався, як поглинання Білорусі знову зробить Путіна президентом.