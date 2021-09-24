Доїдаючи Лукашенка. Як поглинання Білорусі знову зробить Путіна президентом

Єдиний газовий ринок, озброєння і мільярди інвестицій — в обмін на незалежність і новий термін для Путіна. Що втратить і що отримає Мінськ від приєднання до Росії.

У вересні, приїхавши на уклін до Путіна вп'яте за рік, Лукашенко нарешті отримав від того головне. Ні, не 28 союзних програм, про які як про прорив протрубили провладні ЗМІ в Росії та Білорусі. Інше: обіцянку залишити ціни на газ для Мінська на колишньому рівні ($128 за тисячу кубометрів) до 2023 року, коли буде підписаний договір про спільний газовий ринок.

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На спільній пресконференції білоруський диктатор намагався вдавати із себе рівного партнера. У ситуації, коли після президентських "виборів" у Білорусі він перетворився в очах Європи на парію, обвішаного санкціями, а сума його кредитування Москвою у вигляді субсидій, дотацій, списань тощо на 1 січня 2021 року становила $147 млрд, це було схоже на номер придворного блазня. Як завжди, йому довелося для переконливості взяти високу ноту пафосу.

"Ніхто не хоче нікого поглинати", — заявив Лукашенко, похваливши Путіна за делікатне замовчування про "різного роду міркування" щодо цього рахунку.

"Повинен сказати, що ми на цю хворобу і не хворіли". Це говорив той самий чоловік, який у 2019-му з не меншим запалом слав філіппіки російському "м'якому аншлюсу", загроза якого стала нависати над Мінськом. Останній факт доводить: "хвороба" такого роду все-таки була. Два роки по тому вона нікуди не поділася. Хіба що трансформувалася з урахуванням нових реалій. І додала нових ризиків — не тільки Білорусі.

[ + – ] Олександр Лукашенко і Володимир Путін на яхті в Сочі Фото: GettyImages

Як Лукашенко водив за ніс Росію. Кінець продавця повітря

Усі ті роки, що Лукашенко перебуває при владі, він успішно продає Москві, як висловився заступник головного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков, "свої фішки". Одна з них, яку він впарював ще Борису Єльцину, за словами Саморукова, звучить так: "Ви мені дайте спеціальні хороші умови, щоб я зображав, як круто з вами інтегруватися. І тоді інші країни пострадянські подивляться на мій приклад і підтягнуться до того ж самого. У Кремлі як і раніше впевнені, що в російському суспільстві є гігантський попит на інтеграцію з Білорусією, а інші пострадянські країни сидять і дивляться, як йдуть успіхи в російсько-білоруському зближенні, і роблять для себе висновки, чи інтегруватися з Росією глибше, чи не інтегруватися".

Саме така картина світу, синтезована в мозку Путіна (а до нього, мабуть, Єльцина) і має мало спільного з дійсністю, вона довгий час проливала "золотий дощ" на голову Лукашенка. Коса на камінь знайшла в кінці 2018-го, коли в Москві оголосили про те, що у 2019-2024 роках за рішенням уряду буде реалізований так званий податковий маневр у нафтовій галузі, що передбачав поетапне збільшення ставки податку на видобуток корисних копалин.

Людина, яка може запросто і за надуманими приводами садити цивільні літаки, здатна спровокувати все що завгодно

Мінськ з головою пірнув у бухгалтерію. З'ясувалося, що за майбутнє п'ятиріччя білоруські бюджетні втрати становитимуть від $8 до $12 млрд — величезні цифри для країни, консолідований бюджет якої близько $17 млрд. Лукашенко обурився. Він "не розумів", чому це тариф на доставку газу з Ямало-Ненецького округу для білоруських споживачів втричі дорожчий, ніж для російських. Путін йому тут же все дохідливо пояснив: так, необхідно рухатися до ідентифікації тарифів, проте "для цього потрібен час та інший рівень інтеграції між нашими країнами". По суті, це було відсилання до договору про Союзну державу. Підписаний двома країнами ще в 1999 році, він передбачав у разі свого повного виконання фактичне входження Білорусі до складу Росії.

Лукашенко рвав і метав (або принаймні вміло це зображував на камеру): "Я вмію читати між рядків. Я розумію всі натяки. Потрібно просто сказати: отримаєте нафту, але руйнуйте країну і вступайте до складу Росії … Не миттям, так катанням інкорпорація країни до складу іншої країни … Якщо нас хочуть, як пропонував Жириновський, поділити на області і впихнути в Росію — цього не буде ніколи".

[ + – ] Два роки тому Лукашенку вдалося відповзти від червоної лінії втрати державного суверенітету Фото: president.gov.by

Сперечання були недовгими, але лютими. У наслідку, можна навіть сказати, що Лукашенку вдалося відповзти від червоної лінії втрати державного суверенітету. Принаймні в тому, як це було зафіксовано в документах. З них ще у 2019-му прибрали такі наріжні камені інтеграції, як єдина валюта і наднаціональні органи. Тоді Москві (ймовірно, згнітивши серце) і Мінську довелося констатувати, що договір про Союзну державу, яка б існувала де-факто як конфедерація із загальною конституцією, парламентом і урядом, це як мінімум казка не про сьогодні.

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Тепер, після розправи Лукашенка над тими, хто виходив на мітинги протесту в минулому році, після посадки літака з Романом Протасевичем, і реакції на все це Заходу, казка починає втілюватися в бувальщину. Тому що гроші Лукашенку як і раніше потрібні, а поле маневру в нього звузилося до крайності. Як пише Артем Шрайбман, білоруський аналітик, вимушений влітку цього року покинути рідну країну: "Це два роки тому можна було гордо відмовитися підписувати дорожні карти, почати з Росією спочатку нафтову війну, а потім звинувачувати її у втручанні у вибори. Вдруге плескати цими дверима було б необачно — інших дверей поруч не залишилося".

Підпис Лукашенка під 28-ма програмами інтеграції — це фактично ціна фінансової та іншої підтримки Мінська Москвою.

З'їсти Білорусь. Тактика кремлівського удава

Якби мова йшла тільки про цей, досить невиразний поки, документ, то можна було б вчергове поаплодувати білоруському диктатору: він знову продав господареві Кремля повітря. Зрештою, багато в чому цей перелік схожий на протокол про наміри. Однак, ключове питання в тому, хто і як ці "наміри" інтерпретує. Що, наприклад, таке гармонізація грошово-кредитної політики? Чи вірити тут Лукашенку, який говорить, що рішення про спільну валюту ще не знайдено, оскільки "проблема в тому, де буде розташований емісійний центр"? Або ж вірити Путіну, який стверджує, що в узгоджених документах мова, зокрема, йде "про інтеграцію валютних систем"? І зрозуміло при цьому, що емісійний центр у Мінську може існувати лише як гарячкове марення в голові Лукашенка.

Швидше за все, багато крапок над "i" будуть розставлені в листопаді, коли ця пара заклятих друзів остаточно все схвалить на Вищій держраді Союзної держави. Поки ж для розуміння того, що відбувається, важливо почути ті послання, які нині транслює Москва.

[ + – ] "Ви ще неодноразово побачите Олександра Лукашенка біля стін Кремля", — експерт Фото: Getty Images

Відвертіше говорить про перспективи зближення навіть не Кремль, а офіційні "кремлеботи", типу глави думського комітету у справах СНД Леоніда Калашникова, який був водночас членом Парламентських зборів Росії і Білорусії. За його словами, затіяне — це те, що всі чекали з 1990-х років, "це та інтеграція, яка необхідна і нам, і їм". Спочатку потрібно міцно сплести економіки двох країн в одне ціле. Коли це станеться, еліти, на думку Калашникова, погодяться піти на більше політичне об'єднання: "Тому що потрібно буде загальні закони ухвалювати, голосувати. Просто зараз до цього не готові. Але це справа найближчого майбутнього". Наскільки найближчого? Рік-півтора. З урахуванням референдумів, зміни законів і проведення виборів.

[ + – ] Політичне об'єднання РБ і РФ — справа найближчого майбутнього Фото: minsk

Путін каже про це м'якше, але таке враження, що він озвучує той же "темник", що і Калашников, тільки злегка припудривши його дипломатичною фразеологією: "Вважаємо, що, перш за все, треба зайнятися економікою, а все інше потім звичайним ладом вимагатиме додаткового регулювання, зокрема, може бути, і на рівні союзного парламенту. Я не виключаю, що такий може бути створений. Але для цього треба, що називається, підрости".

Якщо слова Калашникова про терміни політичних змін — та правда, яку Путін замінює посмішкою авгура, тоді виникає два невипадкових збіги.

Перша пов'язана з єдиним газовим ринком "союзної держави" — його створення заплановане на кінець 2023-го.

Друга — з "проблемою 2024". У цей рік у Росії відбудуться чергові вибори глави держави, і Путіну потрібно буде якимось "легітимним" чином залишитися при владі. Варіант "Медведєв 2.0" — це вже політична осетрина другої свіжості. А от створити до цього часу "нову державу", що фактично обнуляє всі попередні президентські терміни господаря Кремля і садить його в головне державне крісло — це набагато більш витончене рішення.

Коли у 2019-му Росія активізувала свою операцію з інкорпорації Білорусі, ряд експертів назвав однією з головних причин саме цю. Тоді довелося пригальмувати, але сьогодні руки в Москви розв'язані. І тепер, здається, настала черга дивуватися тому, чому вона діє, на перший погляд, не так напористо, як могла б.

[ + – ] Швидше за все, багато крапок над "i" будуть розставлені в листопаді, коли ця пара заклятих друзів остаточно все схвалить на Вищій держраді Союзної держави Фото: s.karelia.news

"Ми або недооцінюємо переговорні позиції Мінська, або маємо справу з якісною зміною стратегії Москви. Або і те, й інше відразу, — пояснює ситуацію Денис Мельянцов, координатор програми "Зовнішня політика Білорусі" Ради з міжнародних відносин "Мінський діалог". — Ізоляція Мінська з боку Заходу і транзит влади створює для Кремля вікно можливостей і спокусу якісно наростити свій політичний вплив у сусідній країні. Однак, надмірний тиск на білоруську сторону в цей період може призвести до протилежного ефекту з непередбачуваними наслідками. Мабуть, розуміючи це, інтеграцію ведуть довгим шляхом, який здається більш надійним".

Гемодіаліз для Лукашенка

Чи може Лукашенко вчергове змішати Москві карти? Така ймовірність в обставинах, що склалися, є, хоч вона і не велика. Білоруський диктатор не раз уже бив горшки із Заходом, а потім дивним чином склеював їх, точно був майстром кінцугі — японського мистецтва реставрації кераміки. Сьогодні на його користь може зіграти потік біженців з Афганістану — потенційно він здатний змусити Європу переглянути свої відносини з Мінськом. Крім того, у нього в запасі референдум щодо змін до Конституції. Після нього (тобто ближче до весни наступного року), вважає аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич, Лукашенко може вийти і сказати Заходу: "Ми трошки продемократизували Білорусь, давайте спілкуватися".

Раніше подібне навряд чи станеться. Хоча Лукашенко і сьогодні не втомлюється натяками запрошувати Захід до діалогу. Будучи на зустрічі з Путіним у Кремлі, він в одному зі своїх емоційних пасажів звертався саме до цієї цільової аудиторії: "Чи бачите, вони з нами розмовляти не можуть, тому що там начебто чи то президент нелегітимний, чи влада не така. А ось з талібами — це інше, як у нас кажуть, там вони можуть розмовляти і вести діалог".

[ + – ] Таліби на переговорах у Москві Фото: AP Photo

Чи застерегла себе Москва від такого варіанту? Деякою мірою — так. Розміром своїх кредитів. Путін пообіцяв, що з вересня до кінця 2022 року ці фірми для Білорусі перевищать $600 млн. Це сума, та ще розмазана по часу, не може врятувати мінського "гіганта думки". По суті, такий підхід перетворює Лукашенка в пацієнта, який був змушений через відмову нирок щотижня проходити процедуру гемодіалізу. Ну, добре — раз на декілька місяців.

"Ви ще неодноразово побачите Олександра Лукашенка біля стін Кремля або десь перед телекамерами, де він буде розповідати про якусь свою роль щодо братнього російського народу, про те, як багато він для нього робить, для того, щоб фінансувати чергові діри в бюджеті", — говорить Дмитро Навоша, російський журналіст, який створив у серпні минулого року Фонд солідарності для допомоги білорусам, які втратили роботу через участь у протестах. При такому короткому фінансовому повідцю жалюгідний стан бюджету РБ це неминуче. І майже будь-яка спроба загравання із Заходом (з відродженою мантрою про багатовекторність) у цій ситуації може привести Лукашенка до відлучення від "російської цицьки".

Подвійна бухгалтерія "Заходу — 2021"

Але навіть більш жорсткою гамівною сорочкою для "батьки" (і серйозною загрозою для сусідніх країн) можуть виявитися наслідки навчань "Захід — 2021". Сам Лукашенко, який цілий рік твердить про те, що його намагаються повалити з-за кордону, підкреслював, що навчання проводяться на тлі "тривалої гібридної агресії з боку Заходу". І навіть сам сценарій навчань узгоджується з такою легендою: оскільки невійськовими засобами дестабілізувати ситуацію в Білорусі ззовні не вдалося, коаліція держав "Нярис", "Помор'я" і "Полярна республіка" (під якими, можливо, маються на увазі Литва, Польща і Норвегія, що входять до НАТО), вирішили вдатися до військових. А Росія і Білорусь у такому сценарії захищають союзну державу.

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Власне, сама схема не нова. Що вразило багатьох аналітиків, то це розмах. Свого часу навчання "Захід — 1981" за участю 150 тис. військовослужбовців Радянського Союзу і держав-сателітів, що входять в організацію Варшавського договору, стали найбільшими за всю історію існування СРСР. Сьогодні мова йде про 200 тис. особового складу, залучених на чотирнадцяти навчальних полігонах, розташованих на території Росії і Білорусі. При цьому Міноборони РФ, як зауважив науковий співробітник Міжнародного центру оборони і безпеки в Таллінні Калев Стойческу, вказує, що всього лише 6,4 тис. осіб перебувають "під об'єднаним командуванням".

"Це — щоб уникнути спостерігачів і обов'язку давати подібну інформацію через ОБСЄ західним країнам", — пояснює таку хитрість експерт. Але ось чого він пояснити не може, то це те, чим займаються інші 193,6 тис. військових. Самостійною діяльністю? І на чому вони пересуваються, якщо за офіційною інформацією в навчаннях залучено 760 одиниць броньованої техніки, включаючи 290 танків і тільки 80 літаків і вертольотів? Пішки? На конях?

Непрозорість навчань насторожила багатьох, включаючи Генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми бачили, що кількість військ, що беруть участь у навчаннях, значно перевищує оголошену", — сказав він, закликаючи Москву виконати свої зобов'язання відповідно до Віденського документу — міжнародною угодою, що регулює військові навчання в Європі. Підкресливши, що "з моменту завершення холодної війни Росія ніколи не відкривала вчення для обов'язкових перевірок".

Найбільшу велику стурбованість розмах навчань викликав в Україні, Польщі та країнах Балтії. Український президент Володимир Зеленський назвав ймовірну повномасштабну війну з Росією, додавши, що це може стати найбільшою помилкою РФ. А Варшава і зовсім ввела напередодні "Заходу — 2021" надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю терміном на місяць. І хоча формальною причиною цього (як і у випадку з Литвою, яка зробила подібний крок ще в серпні) був названий міграційною кризою, польська влада не приховувала, що каталізатором таких рішучих дій стали майбутні масштабні навчання.

Опозиція всередині країни вважає, що НС — це перебір: зовнішня загроза (і від "гібридної війни", яку веде Мінськ з використанням мігрантів, і від "Заходу — 2021") не так очевидна, як падіння рейтингу керівної партії "Право і справедливість", який непогано було б підняти за допомогою такого радикального заходу. Заодно перевіривши її ефективність, щоб використовувати, якщо знадобиться, через два роки, у розпал парламентських виборів.

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Швидше за все, у такій оцінці дій польської влади є раціональне зерно. Але, врешті-решт, не тільки Варшава починає розмахувати зовнішньополітичними гаслами, коли треба підправити щось у внутрішньополітичній "консерваторії". 28 союзних програм, підписаних напередодні виборів до Держдуми, має схожу мету — невеликий, але все ж внесок у піар-кампанію "Єдиної Росії" як партії президента. Та й навчання припали до місця: нехай народ подивиться на успіхи доблесної російської армії, нехай побачить вольовий профіль міністра оборони Сергія Шойгу — головного кандидата від кремлівської партії на цих же виборах.

Навчання "Захід — 2021": операція під прикриттям

Однак, у навчань є і куди більш прагматична мета для Москви: вже зараз, не відкладаючи справу в довгий ящик, використовувати "єдиний оборонний простір", про який говорив Путін після зустрічі з Лукашенком. Російський політолог Іван Преображенський у бесіді з кореспондентом Російської служби "Голосу Америки" зробив висновок, що головною метою "Заходу — 2021" є відкриття російської військової бази під Гродно, яка про людське око іменується просто спільним навчальним центром.

Навіть до "Заходу — 2021" російським військовим вдавалося, формально не порушуючи закони Республіки Білорусь, весь час бути присутніми на її землі

"Поява цієї бази, яку Лукашенко раніше не погоджувався створити на території Білорусі, але тепер під тиском Москви змушений піти на поступки, це — головне зовнішньополітичне досягнення Кремля за останні місяці. А прикриттям для цієї події є і помпезна, громіздка зустріч Путіна і Лукашенка в Москві, на якій вони, нібито, все узгодили, але нічого не підписали, і все перенеслося на листопад. І навіть ось ці вчення, які, з моєї точки зору, є військовою операцією прикриття для перекидання військових сил. Частина сил, незважаючи на заяви російського генштабу, залишиться там, тому що вони не для навчань були перекинуті, а для розміщення в навчальному центрі", — говорить Преображенський.

Чому так важлива ця багатоходова комбінація? Тому що з військово-стратегічної точки зору Гродно — принципово важливий пункт для Росії. Звідти можна вести спостереження за частиною території Польщі, а заодно здійснювати контроль над Сувалкським коридором, що з'єднує Литву, а через неї й інші країни Балтії, із союзниками з НАТО. Цей коридор, вважає експерт, з точки зору свого військово-стратегічного значення, потенційно виявляється настільки ж конфліктним, яким у кінці 1930-х був Данцигський коридор, що відділяв Східну Пруссію від решти Німеччини. Саме тут почалася Друга світова війна.

[ + – ] "Навчання є військовою операцією прикриття для перекидання військових сил", — експерт Фото: Красная весна

"Це [Сувалкський коридор] територія, яка повністю контролюється Росією, але до якої вона має доступ тільки по повітрю або по морю — каже Преображенський. — І з військово-стратегічної точки зору російський Генштаб прекрасно розуміє, що цього недостатньо для повного контролю".

Є ще, до речі, навчально-бойовий центр у Барановичах Брестської області. На тамтешньому аеродромі розмістять російські Су-30СМ (вартістю $30 млн кожен). За інформацією білоруського військового експерта Олександра Алесіна, чотири літаки цього типу поступили на озброєння 61-ї винищувальної бази ще в листопаді 2019-го. Ще чотири (з 12 законтрактованих) повинні надійти в грудні 2022 року. А термін поставки останньої четвірки винищувачів ще навіть не визначений. Чи стане цей центр російською базою?

"На сьогодні правової основи (у вигляді міждержавного договору) для створення на нашій території повноцінної російської військової бази (або баз) немає", — пише Алесін на ресурсі Navini.by. Однак, навіть до "Заходу — 2021" російським військовим вдавалося, формально не порушуючи закони РБ, весь час бути присутніми на її землі. Дозволено перебувати на території країни не більше двох місяців? Окей, кожні два місяці організовується ротація. Про таку схему говорив сам Алесін, беручи участь у токшоу "По суті" на Deutsche Welle (Russian). Після навчань, після тези про "єдиний оборонний простір", після слів Лукашенка: "Нас починають з півдня підігрівати. Ми повинні готуватися — 1200 км кордон з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр" — сумнівів у тому, що російські військові всерйоз і надовго окопалися в Білорусі, майже немає. Як це буде оформлено — інше питання.

Лукашенко — насаджений на древко

Якщо згадати, що Єнс Столтенберг свої заклики про прозорість адресує винятково Москві, неважко зрозуміти, що для Альянсу Білорусь уже представляється як частина Росії. У США теж лунають голоси про те, що Лукашенко, прагнучи втриматися при владі, здає країну Путіну. Так вважає, наприклад, співголова групи "Друзів Білорусі" в Конгресі, республіканець Кріс Сміт: "Він [Лукашенко] продає білоруський народ — який, без сумніву, заслуговує свободи і демократії. Замість цього білоруси отримують "дорожню карту", яка ще більше скріпить "союзну державу". Крім того, усе це може призвести до підпорядкування Білорусі військовій силі Росії, хоча і станеться це без єдиного пострілу з боку білоруської армії. Це зближення становить загрозу для сусідніх країн і Євросоюзу в цілому".

Лукашенко може вийти і сказати Заходу: "Ми трошки продемократизували Білорусь, давайте спілкуватися"

Справді, у нинішніх реаліях від нейтральності Мінська не залишається зовсім нічого.

Редактор російського видання "Арсенал Вітчизни" Олексій Леонков описав нову дійсність з бравурними інтонаціями: "Коли американські ЗМІ пишуть про Калінінград, то часто називають Калінінградську область скалкою в тілі Європи. За аналогією з цим, Білорусію можна назвати вістрям списа. Нашого списа. У якого, умовно, наконечник це — Білорусія, древко — Росія". Леонков ж згадав, що в минулому році авторитетне американське видання Military Watch "провело симуляцію конфлікту між Білоруссю і Польщею за умови, що жодну з країн не підтримуватимуть союзники. Польща, незважаючи на чисельну перевагу в особовому складі і військовій техніці, цей бій програла".

[ + – ] У нинішніх реаліях від нейтральності Мінська не залишається зовсім нічого

Неважко зрозуміти, якою буде картина, коли Москва допоможе Мінську переозброїтись. Тепер уже ніякого буферного кордону між Росією і країнами НАТО, та й взагалі Європою, не буде. Будь-які необережні дії можуть обернутися серйозною кризою. Аж до зіткнення. Особливо з огляду на неврастенічну реакцію Лукашенка. Людина, яка може запросто і за надуманими приводами садити цивільні літаки, здатна спровокувати все що завгодно. Особливо, якщо йому в цьому допоможуть "старші товариші" з Москви. Або ж він відчує, що влада вислизає з його рук.