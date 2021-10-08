Израиль мог перебросить вооружение в Азербайджан, - СМИ (фото)
За последние пару дней в Баку прибыло как минимум 5 военно-транспортных самолетов из Тель-Авива, что по информации СМИ, может говорить о переброске вооружения.
На фоне обострения ситуации Азербайджана и Ирана, азербайджанские военно-транспортные самолеты совершают полеты из Тель-Авива в Баку. Об этом сообщает МК.ru
Сообщается, что из Израиля в Баку прибыло сразу четыре транспортных самолета. Вероятно, реализуется крупный оружейный контракт, который проходит на фоне обострения отношений между Ираном, Азербайджаном и Израилем.
По информации сервиса Flight Radar 24, один из рейсов выполнялся вчера, 7 октября. Ил-76 ВВС Азербайджана выполнил рейс по маршруту "Тель-Авив-Баку".
Точной информации о том, что было на борту Ил-76 и других самолетов нет. Однако отметим, что в СМИ появлялась информация, что Азербайджан может закупить израильскую систему ПРО "Хец-3".
По информации арабского издания Elaph, в Азербайджан передислоцировали самолеты F-35i ВВС Израиля. Это стало ответом Ирану на учения на границе с Азербайджаном. Информацию о переброске истребителей издание получило в правительстве Израиля.
Иран обвиняет Баку в том, что в регионе появились "сионисты". Также Тегеран закрыл свое воздушное пространство для военных самолетов Азербайджана.
"Они (террористы ИГИЛ) и сионисты должны знать, что им нет места в регионе и что вооруженные силы Исламской Республики Иран проявляют к ним особую бдительность и будут противостоять им, где бы они их ни увидели", — заявил генерал Киомарс Хейдари во время учений.
Напомним, с 30 сентября Иран стягивал войска к границе Азербайджана для учений. Они были нацелены на защиту региональной безопасности в регионе.