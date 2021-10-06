Иран закрыл воздушное пространство для азербайджанских военных самолетов, - СМИ
Азербайджанские военные использовали воздушное пространство Ирана для обеспечения своих сил в Нагорном Карабахе, который сухопутно недоступен.
Иран запретил перелеты военных самолетов из Азербайджана в своем воздушном пространстве. Об этом сообщает издание Oxu.az
Самолеты ВВС Азербайджана пролетали над иранской территорией для обеспечения перевозок военных грузов на территорию освобожденного Нагорного Карабаха. Доступ по земле ограничен территорией Армении. В Баку такие действия Тегерана назвали предательством, заявив, что у них есть альтернативные пути доставки.
В ответ власти Азербайджана закрыли в столице представительство духовного лидера Ирана.
В Министерстве иностранных дел Азербайджана также заявили, что израильских военных на границе с Ираном нет.
Ранее в заявлении главы МИДа Ирана, утверждалось, что вслед за освобождением Нагорного Карабаха произошли "прискорбные события". Израиль использовал открывшуюся для себя возможность и установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана.
Хронология обострения на границе Ирана и Азербайджана
С 1 октября Иран начал крупнейшие учения на границе с Азербайджаном в ответ на присутствие Израиля в регионе, азербайджано-турецкие учения и налогообложение иранских грузовиков.
Учения стали крупнейшими за последние 20 лет, в Азербайджане такие действия назвали шокирующими. На фоне обострения в СМИ стала появляться информация, что азербайджанские военные могут купить ЗРК Хец-3, способный поражать цели в радиусе 5500 км. Также Азербайджан и Турция проводят совместные учения в ответ на действия Тегерана.