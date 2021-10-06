Иран закрыл воздушное пространство для азербайджанских военных самолетов, - СМИ

Азербайджанские военные использовали воздушное пространство Ирана для обеспечения своих сил в Нагорном Карабахе, который сухопутно недоступен.

Иран запретил перелеты военных самолетов из Азербайджана в своем воздушном пространстве. Об этом сообщает издание Oxu.az

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Самолеты ВВС Азербайджана пролетали над иранской территорией для обеспечения перевозок военных грузов на территорию освобожденного Нагорного Карабаха. Доступ по земле ограничен территорией Армении. В Баку такие действия Тегерана назвали предательством, заявив, что у них есть альтернативные пути доставки.

В ответ власти Азербайджана закрыли в столице представительство духовного лидера Ирана.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана также заявили, что израильских военных на границе с Ираном нет.

Ранее в заявлении главы МИДа Ирана, утверждалось, что вслед за освобождением Нагорного Карабаха произошли "прискорбные события". Израиль использовал открывшуюся для себя возможность и установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана.

Хронология обострения на границе Ирана и Азербайджана

С 1 октября Иран начал крупнейшие учения на границе с Азербайджаном в ответ на присутствие Израиля в регионе, азербайджано-турецкие учения и налогообложение иранских грузовиков.

Учения стали крупнейшими за последние 20 лет, в Азербайджане такие действия назвали шокирующими. На фоне обострения в СМИ стала появляться информация, что азербайджанские военные могут купить ЗРК Хец-3, способный поражать цели в радиусе 5500 км. Также Азербайджан и Турция проводят совместные учения в ответ на действия Тегерана.