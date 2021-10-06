Іран закрив повітряний простір для азербайджанських військових літаків, — ЗМІ
Азербайджанські військові використовували повітряний простір Ірану для забезпечення своїх сил у Нагірному Карабасі, який сухопутно недоступний.
Іран заборонив перельоти військових літаків з Азербайджану у своєму повітряному просторі. Про це повідомляє видання Oxu.az.
Літаки ВПС Азербайджану пролітали над іранською територією для забезпечення перевезень військових вантажів на територію звільненого Нагірного Карабаху. Доступ по землі обмежений територією Вірменії. У Баку такі дії Тегерана назвали зрадою, заявивши, що в них є альтернативні шляхи доставки.
У відповідь влада Азербайджану закрила в столиці представництво духовного лідера Ірану.
У Міністерстві закордонних справ Азербайджану також заявили, що ізраїльських військових на кордоні з Іраном немає.
Раніше в заяві глави МЗС Ірану, стверджувалося, що слідом за звільненням Нагірного Карабаху відбулися "прикрі події". Ізраїль використовував відкриту для себе можливість і встановив свою присутність в низці регіонів Азербайджану.
Хронологія загострення на кордоні Ірану та Азербайджану
З 1 жовтня Іран почав найбільші навчання на кордоні з Азербайджаном у відповідь на присутність Ізраїлю в регіоні, азербайджано-турецькі навчання та оподаткування іранських вантажівок.
Навчання стали найбільшими за останні 20 років, в Азербайджані такі дії назвали шоковими. На тлі загострення в ЗМІ почала з'являтися інформація, що азербайджанські військові можуть купити ЗРК Хец-3, здатний уражати цілі в радіусі 5 500 км. Також Азербайджан і Туреччина проводять спільні навчання у відповідь на дії Тегерана.