Іран закрив повітряний простір для азербайджанських військових літаків, — ЗМІ

Азербайджанські військові використовували повітряний простір Ірану для забезпечення своїх сил у Нагірному Карабасі, який сухопутно недоступний.

Іран заборонив перельоти військових літаків з Азербайджану у своєму повітряному просторі. Про це повідомляє видання Oxu.az.

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Літаки ВПС Азербайджану пролітали над іранською територією для забезпечення перевезень військових вантажів на територію звільненого Нагірного Карабаху. Доступ по землі обмежений територією Вірменії. У Баку такі дії Тегерана назвали зрадою, заявивши, що в них є альтернативні шляхи доставки.

У відповідь влада Азербайджану закрила в столиці представництво духовного лідера Ірану.

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану також заявили, що ізраїльських військових на кордоні з Іраном немає.

Раніше в заяві глави МЗС Ірану, стверджувалося, що слідом за звільненням Нагірного Карабаху відбулися "прикрі події". Ізраїль використовував відкриту для себе можливість і встановив свою присутність в низці регіонів Азербайджану.

Хронологія загострення на кордоні Ірану та Азербайджану

З 1 жовтня Іран почав найбільші навчання на кордоні з Азербайджаном у відповідь на присутність Ізраїлю в регіоні, азербайджано-турецькі навчання та оподаткування іранських вантажівок.

Навчання стали найбільшими за останні 20 років, в Азербайджані такі дії назвали шоковими. На тлі загострення в ЗМІ почала з'являтися інформація, що азербайджанські військові можуть купити ЗРК Хец-3, здатний уражати цілі в радіусі 5 500 км. Також Азербайджан і Туреччина проводять спільні навчання у відповідь на дії Тегерана.