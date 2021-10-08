Ізраїль міг перекинути озброєння в Азербайджан, — ЗМІ (фото)

За останні кілька днів у Баку прибуло як мінімум 5 військово-транспортних літаків із Тель-Авіва, що за інформацією ЗМІ, може говорити про перекидання озброєння.

На тлі загострення ситуації Азербайджану й Ірану, азербайджанські військово-транспортні літаки здійснюють польоти з Тель-Авіва в Баку. Про це повідомляє МК.ru.

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Повідомляється, що з Ізраїлю в Баку прибули відразу чотири транспортні літаки. Ймовірно, реалізується великий збройовий контракт, який проходить на тлі загострення відносин між Іраном, Азербайджаном та Ізраїлем.

За інформацією сервісу Flight Radar 24, один із рейсів здійснювався вчора, 7 жовтня. Іл-76 ВПС Азербайджану здійснював рейс за маршрутом "Тель-Авів-Баку".

[ + – ] Маршрут Іл-76 Фото: скриншот

Точної інформації про те, що було на борту Іл-76 та інших літаків, немає. Однак зазначимо, що в ЗМІ з'являлася інформація, що Азербайджан може закупити ізраїльську систему ПРО "Хец-3".

За інформацією арабського видання Elaph, в Азербайджан передислокували літаки F-35i ВВС Ізраїлю. Це стало відповіддю Ірану на навчання на кордоні з Азербайджаном. Інформацію про перекидання винищувачів видання отримало в уряді Ізраїлю.

Іран звинувачує Баку в тому, що в регіоні з'явилися "сіоністи". Також Тегеран закрив свій повітряний простір для військових літаків Азербайджану.

"Вони (терористи ІДІЛ) та сіоністи повинні знати, що їм немає місця в регіоні та що збройні сили Ісламської Республіки Іран проявляють до них особливу пильність і будуть протистояти їм, де б вони їх не побачили", — заявив генерал Кіомарс Хейдар під час навчань.

Нагадаємо, з 30 вересня Іран стягував війська до кордону Азербайджану для навчань. Вони були націлені на захист регіональної безпеки в регіоні.