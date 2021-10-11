Работает в экстремальных условиях: в РФ рассказали об особенностях ударного БПЛА "Орион" (фото)

Беспилотник имеет открытую платформу, что по словам разработчиков, позволят кастомизировать его под потребности каждого отдельно взятого заказчика.

Российский ударно-разведывательный беспилотник "Орион" способен работать в диапазоне температур от минус до плюс 50, а также нести в себе широкий спектр вооружения. Об этом рассказал гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков в интервью для ТАСС.

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По словам Богатикова, БПЛА производят на протяжении 5 лет, благодаря открытой платформе на него можно ставить различное вооружение или системы под требования заказчиков. Например, на "Орион" можно установить спутниковый терминал, который позволять им и получать всю информацию с него с любой точки мира. В обычном варианте дальность действия — 250 км.

При этом сообщается, что в армию РФ поставляется именно ударная версия беспилотника. До конца года в войска поступит не менее 6 комплексов с ударными дронами "Иноходец" (название "Ориона" для российской армии, — Фокус) А в скором времени "Орион" испытают с противотанковой ракетой из комплекса ПТРК "Вихрь-М".

Один комплекс состоит из:

модуля размещения операторов

модуля радиотехнических средств

модуля управления взлетом и посадкой

6 беспилотников

Фото: ТАСС

Основные характеристики "Орион-Э":

Длина — 8 м

Размах крыла — 16,3 м

Высота — 3,2

Масса полезной нагрузки — 250 кг

Крейсерская скорость — 120-200 км/ч

Радиус применения — 300 км

Продолжительность полета — 24 часа при 60 кг груза.

Один из основных конкурентов "Ориона" — турецкий БПЛА Bayraktar TB2. В сравнении с ним, российский дрон имеет на 100 кг больший вес полезной нагрузки, но меньший потолок высоты 8 км — против 8,2 у TB2. При этом у турецкого дрона уже есть модификация, с радиусом действия в 300 км, который поставляется Украине.

[ + – ] Bayraktar TB2

Напомним, на учениях Запад-2021 российский БПЛА "Форпост-Р" впервые сбросил бомбу. Ранее сообщалось, что к концу 2021 года в российской армии будет более 2000 беспилотников.