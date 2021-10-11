Працює в екстремальних умовах: в РФ розповіли про особливості ударного БПЛА "Оріон" (фото)

Безпілотник має відкриту платформу, що за словами розробників, дозволить кастомізувати його під потреби кожного окремо взятого замовника.

Російський ударно-розвідувальний безпілотник "Оріон" здатний працювати в діапазоні температур від мінус до плюс 50, а також нести в собі широкий спектр озброєння. Про це розповів гендиректор "Кронштадта" Сергій Богатиков в інтерв'ю для ТАРС.

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За словами Богатикова, БПЛА виробляють протягом 5 років, завдяки відкритій платформі на нього можна ставити різне озброєння або системи під вимоги замовників. Наприклад, на "Оріон" можна встановити супутниковий термінал, який дозволятиме їм отримувати всю інформацію з нього з будь-якої точки світу. У звичайному варіанті дальність дії — 250 км.

При цьому повідомляється, що в армію РФ поставляється саме ударна версія безпілотника. До кінця року у війська надійде не менше 6 комплексів з ударними дронами "Іноходець" (назва "Оріона" для російської армії, — Фокус) А незабаром "Оріон" випробують з протитанковою ракетою з комплексу ПТРК "Вихор-М".

Один комплекс складається з:

модуля розміщення операторів;

модуля радіотехнічних засобів;

модуля управління зльотом і посадкою;

6 безпілотників.

Фото: ТАСС

Основні характеристики "Оріон-Е":

довжина — 8 м;

розмах крила — 16,3 м;

висота — 3,2;

маса корисного навантаження — 250 кг;

крейсерська швидкість — 120-200 км/год;

радіус застосування — 300 км;

тривалість польоту — 24 години при 60 кг вантажу.

Один з основних конкурентів "Оріона" — турецька БПЛА Bayraktar TB2. Порівняно з ним, російський дрон має на 100 кг більшу вагу корисного навантаження, але меншу стелю висоти 8 км — проти 8,2 у TB2. При цьому в турецького дрона вже є модифікація, з радіусом дії 300 км, який поставляється Україну.

[ + – ] Bayraktar TB2

Нагадаємо, на навчаннях Захід-2021 російський БПЛА "Форпост-Р" вперше скинув бомбу. Раніше повідомлялося, що до кінця 2021 року в російській армії буде понад 2 000 безпілотників.