Працює в екстремальних умовах: в РФ розповіли про особливості ударного БПЛА "Оріон" (фото)
Безпілотник має відкриту платформу, що за словами розробників, дозволить кастомізувати його під потреби кожного окремо взятого замовника.
Російський ударно-розвідувальний безпілотник "Оріон" здатний працювати в діапазоні температур від мінус до плюс 50, а також нести в собі широкий спектр озброєння. Про це розповів гендиректор "Кронштадта" Сергій Богатиков в інтерв'ю для ТАРС.
За словами Богатикова, БПЛА виробляють протягом 5 років, завдяки відкритій платформі на нього можна ставити різне озброєння або системи під вимоги замовників. Наприклад, на "Оріон" можна встановити супутниковий термінал, який дозволятиме їм отримувати всю інформацію з нього з будь-якої точки світу. У звичайному варіанті дальність дії — 250 км.
При цьому повідомляється, що в армію РФ поставляється саме ударна версія безпілотника. До кінця року у війська надійде не менше 6 комплексів з ударними дронами "Іноходець" (назва "Оріона" для російської армії, — Фокус) А незабаром "Оріон" випробують з протитанковою ракетою з комплексу ПТРК "Вихор-М".
Один комплекс складається з:
- модуля розміщення операторів;
- модуля радіотехнічних засобів;
- модуля управління зльотом і посадкою;
- 6 безпілотників.
Основні характеристики "Оріон-Е":
- довжина — 8 м;
- розмах крила — 16,3 м;
- висота — 3,2;
- маса корисного навантаження — 250 кг;
- крейсерська швидкість — 120-200 км/год;
- радіус застосування — 300 км;
- тривалість польоту — 24 години при 60 кг вантажу.
Один з основних конкурентів "Оріона" — турецька БПЛА Bayraktar TB2. Порівняно з ним, російський дрон має на 100 кг більшу вагу корисного навантаження, але меншу стелю висоти 8 км — проти 8,2 у TB2. При цьому в турецького дрона вже є модифікація, з радіусом дії 300 км, який поставляється Україну.
Нагадаємо, на навчаннях Захід-2021 російський БПЛА "Форпост-Р" вперше скинув бомбу. Раніше повідомлялося, що до кінця 2021 року в російській армії буде понад 2 000 безпілотників.