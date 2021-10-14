Аваков призвал власти разработать военный сценарий возвращения ОРДЛО и Крыма

Экс-глава МВД считает, что военнослужащим не стоит говорить о возвращении оккупированных территорий Украины исключительно дипломатическим путем.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал власти разработать военный сценарий возвращения под свой контроль оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и полуострова Крым при помощи "всех современных форм вооружения и стратегий". Об этом он написал в своей колонке для издания "Украинская правда", посвященной Дню защитников и защитниц Украины.

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По словам бывшего главы МВД, ему "странно слышать от некоторых армейских генералов" о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил не рассматривает военный сценарий деоккупации украинских регионов. Также Аваков посоветовал военным "оставить дипломатам" тезис о "возвращении (территорий) исключительно дипломатическим путем".

Помимо этого экс-министр считает необходимым закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации ОРДЛО, по аналогии со стратегией, принятой Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ранее в этом году. При этом Аваков утверждает, что такая стратегия была принята на уровне МВД еще в 2018 году. Также бывший член Кабмина пишет о том, что стране необходима единая стратегия по Крыму и Донбассу.

Кроме того Аваков заявил, что Украина должна самостоятельно, хоть и в статусе внеблокового государства, присоединиться к формированию новой стратегии безопасности Евросоюза. По его словам, на прошлой неделе в Словении лидеры ЕС договорились переформатировать оборонную стратегию, новый документ планируется представить к Саммиту НАТО, который пройдет осенью следующего года в Мадриде.

"Построение оборонной модели Европы без участия нашего государства – будет по меньшей мере неполным. При худшем сценарии – может оказаться стратегически ошибочным", – считает Аваков.

Напомним, в апреле этого года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины нет сценария по силовому возвращению оккупированных территорий Донбасса. Также он назвал информацию о "военных сценариях Киева" частью пропаганды РФ, отметив, что украинское руководство стремится разрешить вооруженный конфликт дипломатическим путем.

В свою очередь тогдашний главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что для Украины "силовой план освобождения Донбасса неприемлем".

Уже в июне Данилов сказал, что украинская армия способна "взять и Горловку и Донецк", находящиеся под контролем пророссийских боевиков, однако необходимо учитывать, что в ходе такой операции погибнут десятки тысяч человек.