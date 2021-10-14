Аваков закликав владу розробити військовий сценарій повернення ОРДЛО і Криму

Ексглава МВС вважає, що військовослужбовцям не варто говорити про повернення окупованих територій України виключно дипломатичним шляхом.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав владу розробити військовий сценарій повернення під свій контроль окупованих територій Донецької, Луганської областей і півострова Крим за допомогою "всіх сучасних форм озброєння і стратегій". Про це він написав у своїй колонці для видання "Українська правда", присвяченій Дню захисників і захисниць України.

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За словами колишнього глави МВС, йому "дивно чути від деяких армійських генералів" про те, що Генеральний штаб Збройних сил не розглядає військовий сценарій деокупації українських регіонів. Також Аваков порадив військовим "залишити дипломатам" тезу про "повернення (територій) виключно дипломатичним шляхом".

Крім цього ексміністр вважає за необхідне закріпити на державному рівні стратегію деокупації ОРДЛО, за аналогією зі стратегією, прийнятою Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) раніше цього року. При цьому Аваков стверджує, що така стратегія була прийнята на рівні МВС ще у 2018 році. Також колишній член Кабміну пише про те, що країні необхідна єдина стратегія по Криму і Донбасу.

Крім того Аваков заявив, що Україна повинна самостійно, хоч і в статусі позаблокової держави, приєднатися до формування нової стратегії безпеки Євросоюзу. За його словами, минулого тижня в Словенії лідери ЄС домовилися переформатувати оборонну стратегію, новий документ планується представити до Саміту НАТО, який пройде восени наступного року в Мадриді.

"Побудова оборонної моделі Європи без участі нашої держави — буде щонайменше неповною. За умови найгіршого сценарію — може виявитися стратегічно помилковою", — вважає Аваков.

Нагадаємо, у квітні цього року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в України немає сценарію по силовому поверненню окупованих територій Донбасу. Також він назвав інформацію про "військові сценарії Києва" частиною пропаганди РФ, зазначивши, що українське керівництво прагне вирішити збройний конфлікт дипломатичним шляхом.

Зі свого боку тодішній головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що для України "силовий план звільнення Донбасу неприйнятний".

Уже в червні Данілов сказав, що українська армія здатна "взяти і Горлівку, і Донецьк", що знаходяться під контролем проросійських бойовиків, проте необхідно враховувати, що під час такої операції загинуть десятки тисяч осіб.