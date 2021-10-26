В Турции переделали воздушную мишень в дрон-камикадзе, поражающий любую цель (фото)

Беспилотник получит боевую часть от компании Roketsan. Это означает, что дрон сможет сам поражать цели, а не только быть мишенью.

Турецкий беспилотный летательный аппарат ŞİMŞEK, разработанный в качестве воздушной цели переделали под барражирующий боеприпас. Теперь БПЛА имеет мощный боезаряд и систему наведения от Roketsan. Об этом сообщает Defence Turk.

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ŞİMŞEK способен поражать цели на большой дистанции при помощи автономного полета с GPS-наведением. Глава Госагентства по вопросам оборонной промышленности Исмаил Демир написал, что беспилотник устал получать удары, поэтому сам стал их совершать.

"Наш самолет-мишень ŞİMŞEK, уставши от ударов, решил сам совершать удары! … Поздравляем Tusaş поздравляем Roketsan Production", — пишет Демир.

При этом он не уточнил, какой радиус действия теперь имеет беспилотник или мощность взрыва. Однако в издании предполагают, что раз Демир поздравил Roketsan с разработкой, то вероятно, именно они занимаются разработкой боевой части БПЛА.

[ + – ] Момент поражения цели дроном-камикадзе Фото: скриншот

[ + – ] По ссылке видео с уничтожением надводной цели

На видео с испытаниями был показан момент наведения та поражения надводной цели. Также беспилотник можно устанавливать в более крупные БПЛА, например, ANKA S. Сообщается что ŞİMŞEK стал частью ударной беспилотной системы с радиусом действия в 200 км.

[ + – ] ANKA S с ŞİMŞEK под крылом

Основное предназначение ŞİMŞEK до модернизации — имитация вражеских самолетов и ракет для тренировок сил и средств ПВО.

Напомним, в Турции создали дрон-камикадзе Fedai, предназначенный для уничтожения вражеских БПЛА при охране объектов критической инфраструктуры. Также Фокус сообщал, что турецкие ВМС получили первую партию ударных БПЛА Aksungur, разработанные на базе Anka.