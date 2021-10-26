У Туреччині переробили повітряну мішень на дрон-камікадзе, яка уражає будь-яку ціль (фото)

Безпілотник отримає бойову частину від компанії Roketsan і тепер може не лише імітувати цілі, а й сам бути ціллю через небезпеку удару.

Турецький безпілотний літальний апарат ŞİMŞEK, розроблений як повітряна ціль, переробили під боеприпас, що барражує. Тепер БПЛА має потужний боєзаряд та систему наведення від Roketsan. Про це повідомляє Defence Turk.

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ŞİMŞEK здатний уражати цілі на великій дистанції за допомогою автономного польоту з GPS-наведенням. Глава Держагентства з питань оборонної промисловості Ісмаїл Демір написав, що безпілотник втомився отримувати удари, тому сам почав їх здійснювати.

"Наш літак-мішень ŞİMŞEK, втомившись від ударів, вирішив сам здійснювати удари! …Вітаємо Tusaş вітаємо Roketsan Production", — пише Демір.

При цьому він не уточнив, який радіус дії має безпілотник або потужність вибуху. Однак у виданні припускають, що якщо Демір привітав Roketsan із розробкою, то, ймовірно, саме вони займаються розробкою бойової частини БПЛА.

[ + – ] Момент ураження цілі дроном-камікадзе Фото: скриншот

[ + – ] За посиланням відео зі знищенням надводної цілі

На відео з випробуваннями був показаний момент наведення та ураження надводної цілі. Також безпілотник можна встановлювати у великі БПЛА, наприклад, ANKA S. Повідомляється, що ŞİMŞEK став частиною ударної безпілотної системи з радіусом дії в 200 км.

[ + – ] ANKA S із ŞİMŞEK під крилом

Основне призначення ŞİMŞEK до модернізації – імітація ворожих літаків та ракет для тренувань сил та засобів ППО.

Нагадаємо, у Туреччині створили дрон-камікадзе Fedai, призначений для знищення ворожих БПЛА під час охорони об'єктів критичної інфраструктури. Також Фокус повідомляв, що турецькі ВМС отримали першу партію ударних БПЛА Aksungur, розроблені на базі Anka.