Для нужд ССО: в Польше представили прокачанный Ан-28 с ракетами и БПЛА (фото)
Самолет получил мощное вооружение, десантное отделение, а также все необходимое оборудование для спецназа.
Компания Lockheed Martin Helicopter совместно с Sierra Nevada Corporation представили прототип многоцелевого самолета МС-145В Soma. Об этом сообщает польский ресурс Lotnictwo.
26 октября в аэропорту Варшава-Бабице был показан самолет, который создается для нужд сил Спецопераций. Его производят в польше на заводе Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o. Mielec (принадлежит Lockheed Martinl).
Данный самолет построен на базе самолета PZL M28 Skytruck — это лицензионная копия грузо-пассажирского самолета Ан-28, получившего ряд улучшений. В первую очередь были усилены элементы крыльев самолета, кабина была заменена на "стеклянную", а также бортовые системы, используемые спецназом и ВВС, включая спутниковую связь.
МС-145В — это один из пяти прототипов для американской армии. Всего 5 компаний получили контракт от Пентагона в рамках программы Armed Overwatch.
Носовая часть самолета была удлинена, что позволило ее оснастить метеолокатором и оптико-электронной системой с камерами, тепловизором и лазерным каналом. Также под крыльями самолета разместилось 4 подвески L3Harris для переноса оружия с грузоподъемностью 455 кг каждая. Они могут нести разные типы оборудования, например, РЭБ, радары, разведывательные блоки или другое оснащение, необходимое для ССО.
Кроме этого на крепления можно установить ракеты или бомбы, например, управляемые ракеты AGM-114 Hellfire. Также заявляется возможность пуска с самолета БПЛА Altius или Coyote. Задний отсек самолета имеет десантное отделение, позволяющее десантироваться с самолета.
Сертификацию самолета планируют завершить в середине 2022 года, а первые серийные поставки могут начаться в 2023-2023 годах.
Напомним, в "Антонове" планируют создать самолеты на базе Ан-32П, Ан-38 и создать совершенно новый самолет, основываясь на Ан-70.
Также Фокус сообщал, что первый планер Ан-178 для нужд ВСУ готов уже на 80%.