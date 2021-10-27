Для нужд ССО: в Польше представили прокачанный Ан-28 с ракетами и БПЛА (фото)

Самолет получил мощное вооружение, десантное отделение, а также все необходимое оборудование для спецназа.

Компания Lockheed Martin Helicopter совместно с Sierra Nevada Corporation представили прототип многоцелевого самолета МС-145В Soma. Об этом сообщает польский ресурс Lotnictwo.

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26 октября в аэропорту Варшава-Бабице был показан самолет, который создается для нужд сил Спецопераций. Его производят в польше на заводе Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o. Mielec (принадлежит Lockheed Martinl).

Данный самолет построен на базе самолета PZL M28 Skytruck — это лицензионная копия грузо-пассажирского самолета Ан-28, получившего ряд улучшений. В первую очередь были усилены элементы крыльев самолета, кабина была заменена на "стеклянную", а также бортовые системы, используемые спецназом и ВВС, включая спутниковую связь.

[ + – ] Оснащение самолета

МС-145В — это один из пяти прототипов для американской армии. Всего 5 компаний получили контракт от Пентагона в рамках программы Armed Overwatch.

Носовая часть самолета была удлинена, что позволило ее оснастить метеолокатором и оптико-электронной системой с камерами, тепловизором и лазерным каналом. Также под крыльями самолета разместилось 4 подвески L3Harris для переноса оружия с грузоподъемностью 455 кг каждая. Они могут нести разные типы оборудования, например, РЭБ, радары, разведывательные блоки или другое оснащение, необходимое для ССО.

[ + – ] Вооружение МС-145В

Кроме этого на крепления можно установить ракеты или бомбы, например, управляемые ракеты AGM-114 Hellfire. Также заявляется возможность пуска с самолета БПЛА Altius или Coyote. Задний отсек самолета имеет десантное отделение, позволяющее десантироваться с самолета.

Сертификацию самолета планируют завершить в середине 2022 года, а первые серийные поставки могут начаться в 2023-2023 годах.

Напомним, в "Антонове" планируют создать самолеты на базе Ан-32П, Ан-38 и создать совершенно новый самолет, основываясь на Ан-70.

Также Фокус сообщал, что первый планер Ан-178 для нужд ВСУ готов уже на 80%.