Для потреб ССО: у Польщі представили прокачаний Ан-28 із ракетами та БПЛА (фото)

Літак отримав потужне озброєння, десантне відділення та все необхідне обладнання для спецназу.

Компанія Lockheed Martin Helicopter разом із Sierra Nevada Corporation представили прототип багатоцільового літака МС-145В Soma. Про це повідомляє польський ресурс Lotnictwo.

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26 жовтня в аеропорту Варшава-Бабіце було показано літак, який створюється для потреб сил Спецоперацій. Його виготовляють у Польщі на заводі Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z oo Mielec (належить Lockheed Martinl).

Цей літак побудований на базі літака PZL M28 Skytruck — це ліцензійна копія вантажно-пасажирського літака Ан-28, який отримав низку покращень. У першу чергу були посилені елементи крил літака, кабіна була замінена на "скляну", а також бортові системи, що використовуються спецназом та ВПС, включаючи супутниковий зв'язок.

[ + – ] Оснащення літака

МС-145В — це один із п'яти прототипів для американської армії. Усього 5 компаній отримали контракт від Пентагону в межах програми Armed Overwatch.

Носова частина літака була подовжена, що дозволило її оснастити метеолокатором і оптико-електронною системою з камерами, тепловізором і лазерним каналом. Також під крилами літака розмістилися 4 підвіски L3Harris для перенесення зброї з вантажопідйомністю 455 кг кожна. Вони можуть нести різні типи обладнання, наприклад, РЕБ, радари, розвідувальні блоки або інше обладнання, необхідне ССО.

[ + – ] Озброєння МС-145В

Крім цього, на кріплення можна встановити ракети або бомби, наприклад, керовані ракети AGM-114 Hellfire. Також заявляється можливість запуску з літака БПЛА Altius або Coyote. Задній відсік літака має десантне відділення, що дозволяє десантуватися з літака.

Сертифікацію літака планують завершити в середині 2022 року, а перші серійні поставки можуть розпочатися у 2023-2023 роках.

Нагадаємо, в "Антонові" планують створити літаки на базі Ан-32П, Ан-38 та створити абсолютно новий літак, ґрунтуючись на Ан-70.

Також Фокус повідомляв, що перший планер Ан-178 для потреб ЗСУ готовий уже на 80%.