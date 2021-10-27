Для потреб ССО: у Польщі представили прокачаний Ан-28 із ракетами та БПЛА (фото)
Літак отримав потужне озброєння, десантне відділення та все необхідне обладнання для спецназу.
Компанія Lockheed Martin Helicopter разом із Sierra Nevada Corporation представили прототип багатоцільового літака МС-145В Soma. Про це повідомляє польський ресурс Lotnictwo.
26 жовтня в аеропорту Варшава-Бабіце було показано літак, який створюється для потреб сил Спецоперацій. Його виготовляють у Польщі на заводі Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z oo Mielec (належить Lockheed Martinl).
Цей літак побудований на базі літака PZL M28 Skytruck — це ліцензійна копія вантажно-пасажирського літака Ан-28, який отримав низку покращень. У першу чергу були посилені елементи крил літака, кабіна була замінена на "скляну", а також бортові системи, що використовуються спецназом та ВПС, включаючи супутниковий зв'язок.
МС-145В — це один із п'яти прототипів для американської армії. Усього 5 компаній отримали контракт від Пентагону в межах програми Armed Overwatch.
Носова частина літака була подовжена, що дозволило її оснастити метеолокатором і оптико-електронною системою з камерами, тепловізором і лазерним каналом. Також під крилами літака розмістилися 4 підвіски L3Harris для перенесення зброї з вантажопідйомністю 455 кг кожна. Вони можуть нести різні типи обладнання, наприклад, РЕБ, радари, розвідувальні блоки або інше обладнання, необхідне ССО.
Крім цього, на кріплення можна встановити ракети або бомби, наприклад, керовані ракети AGM-114 Hellfire. Також заявляється можливість запуску з літака БПЛА Altius або Coyote. Задній відсік літака має десантне відділення, що дозволяє десантуватися з літака.
Сертифікацію літака планують завершити в середині 2022 року, а перші серійні поставки можуть розпочатися у 2023-2023 роках.
Нагадаємо, в "Антонові" планують створити літаки на базі Ан-32П, Ан-38 та створити абсолютно новий літак, ґрунтуючись на Ан-70.
Також Фокус повідомляв, що перший планер Ан-178 для потреб ЗСУ готовий уже на 80%.