"Нас чекає велика робота": в "Антонові" розповіли про розробку нових літаків (відео)

На підприємстві планують розробити літаки на базі Ан-32П, Ан-38, а також створити новий літак із урахуванням досвіду Ан-70.

Генеральний директор "Антонова" Сергій Бичков розповів про подальші плани підприємства з розробки літаків і будівництво Ан-178. Про це повідомляють "Факти".

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За словами Бичкова, першочергова мета підприємства — виробництво трьох Ан-178 на замовлення Міноборони України та проведення його сертифікації. Російські деталі в літаку змінюють на українські або закордонні аналоги. Це сприяє співробітництву з багатьма українськими підприємствами.

[ + – ] Сергій Бичков Фото: Факты

"Незабаром ми плануємо чергове підвищення тарифів і окладів. Тим більше, нас чекає велика робота — виробництво літаків Ан-178, перспективні замовлення на будівництво літаків на базі Ан-32П, Ан-38, створення нового літака з урахуванням досвіду Ан-70", — розповів Сергій Бичков.

При цьому гендиректор "Антонова" не став уточнювати, над яким саме з проектів працюватимуть на базі Ан-70 — турбогвинтовим Ан-77 з імпортозаміщенням російських деталей або ж перспективним турбореактивним Ан-188.

[ + – ] Проект Ан-188 Фото: прес-служба ДП "Антонов"

Також Бичков розповів про рівень заробітної плати на підприємстві. Кваліфіковані співробітники заробляють від 30 до 50 тисяч гривень. Найближчим часом зарплати підвищуватимуть, щоб залучити на підприємство молодь.

Нагадаємо, для виробництва Ан-178 "Антонівці" повинні імпортозамістити 54% всіх деталей. А для сертифікації потрібно зробити близько 600 польотів.

Відзначимо, розробити новий літак на базі Ан-28 і Ан-38 планують разом із США і "Мотор Січ".