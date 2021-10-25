"Нас ждет большая работа": в "Антонове" рассказали о разработке новых самолетов (видео)

На предприятии планируют разработать самолеты на базе Ан-32П, Ан-38, а также создать новый самолет с учетом опыта Ан-70.

Генеральный директор "Антонова" Сергей Бычков рассказал о дальнейших планах предприятия по разработке самолетов и строительстве Ан-178. Об этом сообщают "Факты".

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По словам Бычкова, первоочередная цель предприятия — производство трех Ан-178 по заказу Минобороны Украины и проведение его сертификации. Российские детали в самолете меняют на украинские или зарубежные аналоги. Это способствует сотрудничеству с многими украинскими предприятиями.

[ + – ] Сергей Бычков Фото: Факты

"В скором времени мы планируем очередное повышение тарифов и окладов. Тем более, нас ждет большая работа — производство самолетов Ан-178, перспективные заказы на строительство самолетов на базе Ан-32П, Ан-38, создание нового самолета с учетом опыта Ан-70", — рассказал Сергей Бычков.

При этом гендиректор "Антонова" не стал уточнять, над каким именно из проектов будут работать на базе Ан-70 — турбовинтовым Ан-77 с импортозамещением российских деталей или же перспективным турбореактивным Ан-188.

[ + – ] Проект Ан-188 Фото: пресс-служба ГП "Антонов"

Также Бычков рассказал об уровне заработной платы на предприятии. Квалифицированные сотрудники зарабатывают от 30 до 50 тысяч гривен. В ближайшее время зарплаты будут повышаться, чтобы привлечь на предприятие молодежь.

Напомним, для производства Ан-178 "Антоновцы" должны импортозаместить 54% всех деталей. А для сертификации нужно совершить около 600 полетов.

Отметим, разработать новый самолет на базе Ан-28 и Ан-38 планируют вместе с США и "Мотор Сич".