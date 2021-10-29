Белый Дом просил Пентагон перенести испытание гипероружия перед встречей Путина и Байдена

Байдену предстояла жесткая дискуссия с Путиным, и американский истеблишмент беспокоился, что запуск столь провокационного оружия может быть неверно истолкован или даже сорвать встречу.

Менее чем за неделю до встречи президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, Белый дом распорядился, чтобы Пентагон отложил испытание гиперзвуковой ракеты, дабы не усиливать напряженность между двумя странами. Об этом сообщает Politico.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Издание ссылается на трех человек, в числе которых сотрудник Минобороны и старший помощник конгрессмена, которые рассказали о том, что некий высокопоставленный представитель Белого дома попросил Министерство обороны США отложить испытание.

Тогда Байдену как раз предстояла жесткая дискуссия с Путиным, и американский истеблишмент беспокоился, что запуск столь провокационного оружия может стать неверным сигналом или даже сорвать встречу.

Представитель Минобороны США отметил, что с российской стороны тоже не было провокаций перед саммитом. Это обычная практика "сервировки стола" перед важными международными встречами.

Кто именно обращался с такой просьбой, не уточняется.

Однако Путин определенно не понял посыл, который администрация американского президента пыталась до него донести, даже после личной встречи с Байденом. Спустя месяц после той встречи глава российского Минобороны анонсировал тестирование гиперзвуковой ракеты, которую давно хвалил Путин. Впоследствии Россия неоднократно проводила запуски такого оружия. В начале октября США уже провели испытание своего гиперзвукового оружия, но неудачно: ракета "взлетела и рухнула".

Этим летом и Китай тестировал свои ракеты.

Пентагон не пытается скрывать свою позицию в отношении Путина, по-прежнему считая "Россию прямой угрозой, поскольку на сегодня у них плюс-минус 1 550 единиц ядерного оружия развернуты против нас". Об этом заявил генерал Джон Э. Хайтен, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Ранее Фокус сообщал, что Великобритания поставит Украине высокоточные ракеты. Сейчас между странами ведутся переговоры о поставке вооружения, и в ближайшем будущем британские ракеты могут появиться на украинских патрульных катерах и самолетах.