Білий Дім просив Пентагон перенести випробування гіперзброї перед зустріччю Путіна та Байдена

Байдена чекала жорстка дискусія з Путіним, і американський істеблішмент турбувався, що запуск такої провокаційної зброї може бути неправильно витлумачений або навіть зірвати зустріч.

Менш ніж за тиждень до зустрічі президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним у Женеві 16 червня Білий дім розпорядився, щоб Пентагон відклав випробування гіперзвукової ракети, щоб не посилювати напруженість між двома країнами. Про це повідомляє Politico.

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Видання посилається на трьох осіб, серед яких співробітник Міноборони та старший помічник конгресмена, які розповіли про те, що високопоставлений представник Білого дому попросив Міністерство оборони США відкласти випробування.

Тоді Байдена якраз чекала жорстка дискусія з Путіним, і американський істеблішмент турбувався, що запуск такої провокаційної зброї може стати неправильним сигналом або навіть зірвати зустріч.

Представник Міноборони США зазначив, що з російської сторони також не було провокацій перед самітом. Це звичайна практика сервірування столу перед важливими міжнародними зустрічами.

Хто саме звертався з таким проханням, не уточнюється.

Однак Путін безперечно не зрозумів посил, який адміністрація американського президента намагалася до нього донести, навіть після особистої зустрічі з Байденом. Через місяць після тієї зустрічі глава російського Міноборони анонсував тестування гіперзвукової ракети, яку давно хвалив Путін. Згодом Росія неодноразово проводила запуск такої зброї. На початку жовтня США вже провели випробування своєї гіперзвукової зброї, але невдало: ракета "злетіла і звалилася".

Цього літа й Китай тестував свої ракети.

Пентагон не намагається приховувати свою позицію щодо Путіна, як і раніше вважаючи "Росію прямою загрозою, оскільки на сьогодні в них плюс-мінус 1 550 одиниць ядерної зброї розгорнуті проти нас". Про це заявив генерал Джон Е. Гайтен, заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Раніше Фокус повідомляв, що Великобританія постачатиме Україні високоточні ракети. Зараз між країнами ведуть переговори про постачання озброєння, і найближчим часом британські ракети можуть з'явитися на українських патрульних катерах і літаках.