Теперь официально. Минобороны подтвердили переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone
Ракета класса "земля-земля" способна поражать цели на дистанции до 25 км. Ранее о ведении переговоров о покупке вооружения сообщили в The Times.
В Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Минобороны подтвердили возможность получения ВСУ разрабатываемых ракет Brimstone. Об этом сообщает Укринформ, которые получили ответ на запрос из министерства.
"Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", — говорится в ответе.
Ранее в британском издании The Times сообщили, что Украина ведет переговоры с Великобританией по продаже оружия. Об этом изданию сообщил украинский дипломат. Речь шла о продаже ракет класса "земля-земля", разработанные компанией MBDA UK.
Характеристики ракеты Brimstone Sea Spear:
- Длина — 1,8 м
- Диаметр — 0,188 м
- Дальность поражения — 7-25 км
Напомним, в Украине завершились заводские испытания комплекса "Минерал-У", способный обнаруживать цели на расстоянии 600 км.
Ранее был раскрыт вероятный дизайн британских кораблей для ВМС Украины. Они могут получить нетипично большие размеры для своего класса.