Теперь официально. Минобороны подтвердили переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone

Ракета класса "земля-земля" способна поражать цели на дистанции до 25 км. Ранее о ведении переговоров о покупке вооружения сообщили в The Times.

В Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Минобороны подтвердили возможность получения ВСУ разрабатываемых ракет Brimstone. Об этом сообщает Укринформ, которые получили ответ на запрос из министерства.

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"Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", — говорится в ответе.

Ранее в британском издании The Times сообщили, что Украина ведет переговоры с Великобританией по продаже оружия. Об этом изданию сообщил украинский дипломат. Речь шла о продаже ракет класса "земля-земля", разработанные компанией MBDA UK.

[ + – ] Ракеты Brimstone Фото: MBDA

Характеристики ракеты Brimstone Sea Spear:

Длина — 1,8 м

Диаметр — 0,188 м

Дальность поражения — 7-25 км

Напомним, в Украине завершились заводские испытания комплекса "Минерал-У", способный обнаруживать цели на расстоянии 600 км.

Ранее был раскрыт вероятный дизайн британских кораблей для ВМС Украины. Они могут получить нетипично большие размеры для своего класса.