Тепер офіційно. Міноборони підтвердило переговори з Британією щодо купівлі ракет Brimstone

Ракета класу "земля-земля" здатна вражати цілі дистанції до 25 км. Раніше про ведення переговорів щодо купівлі озброєння повідомили в The Times.

У Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони підтвердили можливість отримання ЗСУ ракет Brimstone, що розробляються. Про це повідомляє Укрінформ, які отримали відповідь на запит із міністерства.

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"Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка в майбутньому, зокрема, може бути поставлена ​​в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України", — йдеться у відповіді.

Раніше в британському виданні The Times повідомили, що Україна веде переговори з Великобританією щодо продажу зброї. Про це повідомив український дипломат. Йшлося про продаж ракет класу "земля-земля", розроблені компанією MBDA UK.

[ + – ] Ракети Brimstone Фото: MBDA

Характеристики ракети Brimstone Sea Spear:

Довжина — 1,8 м

Діаметр — 0,188 м

Дальність ураження – 7-25 км.

Нагадаємо, в Україні завершилися заводські випробування комплексу "Мінерал-У", що здатний виявляти цілі на відстані 600 км.

Раніше було розкрито ймовірний дизайн британських кораблів для ВМС України. Вони можуть отримати нетипово більші розміри для свого класу.